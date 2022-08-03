Ярды (фильм, 2000) смотреть онлайн
8.72000, The Yards
Триллер, Драма110 мин18+
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О фильме
Только что выпущенный из тюрьмы, Лео Хэндлер должен начинать с нуля. Он устраивается на работу в депо Нью-Йоркского метро. Туда же, где работает его старый друг Вилли. Вилли стал крутым и занимался опасными делами. С его помощью и Лео оказывается в мире мошенничества и больших денег. Теперь он знает слишком много. Но совершает ошибку и становится просто мишенью!
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
6.4 IMDb
- Режиссёр
Джеймс
Грэй
- Актёр
Марк
Уолберг
- Актёр
Хоакин
Феникс
- Актриса
Шарлиз
Терон
- Актёр
Джеймс
Каан
- Актриса
Эллен
Бёрстин
- Актриса
Фэй
Данауэй
- СЛАктёр
Стив
Лоуренс
- ТМАктёр
Тони
Мусанте
- ВААктёр
Виктор
Арго
- Актёр
Томас
Милиан
- Сценарист
Джеймс
Грэй
- Сценарист
Мэтт
Ривз
- Продюсер
Пол
Уэбстер
- НУПродюсер
Ник
Уэкслер
- ДРХудожница
Джуди
Ри
- ФВХудожник
Форд
Вилер
- ДФМонтажёр
Джеффри
Форд
- ХСОператор
Харрис
Савидис
- Композитор
Говард
Шор