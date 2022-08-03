Ярды
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Ярды

Ярды (фильм, 2000) смотреть онлайн

8.72000, The Yards
Триллер, Драма110 мин18+

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О фильме

Только что выпущенный из тюрьмы, Лео Хэндлер должен начинать с нуля. Он устраивается на работу в депо Нью-Йоркского метро. Туда же, где работает его старый друг Вилли. Вилли стал крутым и занимался опасными делами. С его помощью и Лео оказывается в мире мошенничества и больших денег. Теперь он знает слишком много. Но совершает ошибку и становится просто мишенью!

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Мелодрама, Триллер
Качество
SD
Время
110 мин / 01:50

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
6.4 IMDb