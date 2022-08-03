Ярды (фильм, 2000) смотреть онлайн

Только что выпущенный из тюрьмы, Лео Хэндлер должен начинать с нуля. Он устраивается на работу в депо Нью-Йоркского метро. Туда же, где работает его старый друг Вилли. Вилли стал крутым и занимался опасными делами. С его помощью и Лео оказывается в мире мошенничества и больших денег. Теперь он знает слишком много. Но совершает ошибку и становится просто мишенью!

