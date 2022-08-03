Ядовитая роза
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Ядовитая роза

Ядовитая роза (фильм, 2019) смотреть онлайн

7.62019, The Poison Rose
Триллер, Криминал93 мин18+

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О фильме

Когда-то Карсон Филипс был звездой американского футбола, а теперь является не очень успешным частным детективом. Шанс наладить положение приходит с новым заказом — герою предстоит отправиться в родной Техас расследовать дело о пропаже людей. Неожиданно работа примет личный оборот.

Страна
США, Италия
Жанр
Криминал, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
4.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Ядовитая роза»