Когда-то Карсон Филипс был звездой американского футбола, а теперь является не очень успешным частным детективом. Шанс наладить положение приходит с новым заказом — герою предстоит отправиться в родной Техас расследовать дело о пропаже людей. Неожиданно работа примет личный оборот.

