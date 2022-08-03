Ядовитая роза (фильм, 2019) смотреть онлайн
7.62019, The Poison Rose
Триллер, Криминал93 мин18+
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О фильме
Когда-то Карсон Филипс был звездой американского футбола, а теперь является не очень успешным частным детективом. Шанс наладить положение приходит с новым заказом — герою предстоит отправиться в родной Техас расследовать дело о пропаже людей. Неожиданно работа примет личный оборот.
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
4.8 IMDb
- ФЧРежиссёр
Франческо
Чинквемани
- Режиссёр
Джордж
Галло
- Актёр
Джон
Траволта
- Актёр
Морган
Фриман
- ЭБАктриса
Элла
Блю Траволта
- Актёр
Брендан
Фрейзер
- Актриса
Фамке
Янссен
- Актёр
Петер
Стормаре
- Актёр
Роберт
Патрик
- КГАктриса
Кэт
Грэм
- КДАктриса
Клаудия
Джерини
- БДАктёр
Брелим
Дестани
- ФЧСценарист
Франческо
Чинквемани
- ЛДСценарист
Лука
Джилиберто
- РССценарист
Ричард
Сальваторе
- ДЭПродюсер
Джефф
Эллиотт
- АИПродюсер
Андреа
Иерволино
- Продюсер
Ави
Лернер
- ВГАктёр дубляжа
Вячеслав
Гиндин
- ЕПАктёр дубляжа
Евгений
Пашин
- БГАктёр дубляжа
Борис
Георгиевский
- ЕБАктриса дубляжа
Екатерина
Буцкая
- АЗАктёр дубляжа
Александр
Завальский
- АГМонтажёр
Айван
Готье
- ТСОператор
Терри
Стэйси
- АШКомпозитор
Альдо
Шлаку
- МСКомпозитор
Маркус
Сьовалл