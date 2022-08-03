Я, робот
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Я, робот

Я, робот (фильм, 2004) смотреть онлайн

9.12004, I, Robot
Фантастика, Триллер109 мин12+

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О фильме

Робот сочинит симфонию? Или превратит кусок холста в шедевр искусства? Фантастический фильм «Я, робот» знает, что машины способны на гораздо большее.

В недалеком будущем андроиды стали привычной частью жизни. Они помогают в быту и на работе, но не все люди довольны таким положением дел. Детектив Дел Спунер не доверяет машинам и подозревает, что одна из них может быть виновна в загадочном убийстве ученого, хотя строгие законы робототехники запрещают роботам причинять вред человеку. Стараясь разобраться в этом непростом деле, он встречает андроида Санни — уникальное создание, которое способно самостоятельно принимать решения и испытывать эмоции. Постепенно Спунер понимает, что мир, где люди живут под защитой машин, стоит на грани опасных перемен.

Фильм балансирует между напряженным триллером и философской притчей. Если вы тоже задумываетесь о цене прогресса и пытаетесь понять, кто на самом деле контролирует будущее — человек или технологии, смотреть «Я, робот» будет особенно интересно.

Страна
США, Германия
Жанр
Фантастика, Боевик, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
109 мин / 01:49

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Я, робот»