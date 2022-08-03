Я, робот (фильм, 2004) смотреть онлайн
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О фильме
Робот сочинит симфонию? Или превратит кусок холста в шедевр искусства? Фантастический фильм «Я, робот» знает, что машины способны на гораздо большее.
В недалеком будущем андроиды стали привычной частью жизни. Они помогают в быту и на работе, но не все люди довольны таким положением дел. Детектив Дел Спунер не доверяет машинам и подозревает, что одна из них может быть виновна в загадочном убийстве ученого, хотя строгие законы робототехники запрещают роботам причинять вред человеку. Стараясь разобраться в этом непростом деле, он встречает андроида Санни — уникальное создание, которое способно самостоятельно принимать решения и испытывать эмоции. Постепенно Спунер понимает, что мир, где люди живут под защитой машин, стоит на грани опасных перемен.
Фильм балансирует между напряженным триллером и философской притчей. Если вы тоже задумываетесь о цене прогресса и пытаетесь понять, кто на самом деле контролирует будущее — человек или технологии, смотреть «Я, робот» будет особенно интересно.
Рейтинг
- Режиссёр
Алекс
Пройас
- Актёр
Уилл
Смит
- Актриса
Бриджет
Мойнэхэн
- Актёр
Алан
Тьюдик
- Актёр
Джеймс
Кромуэлл
- Актёр
Брюс
Гринвуд
- ЧМАктёр
Чи
МакБрайд
- Актёр
Шайа
ЛаБаф
- АРАктриса
Адриан
Рикард
- ДВАктёр
Джерри
Вассерман
- ФХАктриса
Фиона
Хоган
- Сценарист
Акива
Голдсман
- ДВСценарист
Джеф
Винтар
- ААСценарист
Айзек
Азимов
- МЛПродюсер
Майкл
Ли Барон
- Продюсер
Джон
Дэвис
- ТДПродюсер
Тофер
Дау
- Продюсер
Вик
Годфри
- СКАктёр дубляжа
Станислав
Концевич
- СРАктриса дубляжа
Светлана
Репетина
- МСАктёр дубляжа
Максим
Сергеев
- ИШАктёр дубляжа
Игорь
Шибанов
- Актёр дубляжа
Валерий
Кухарешин
- КАХудожник
Крис
Аугуст
- ХДХудожница
Хелен
Джарвис
- ЛКХудожница
Лиз
Кеог
- УХМонтажёр
Уильям
Хой
- РЛМонтажёр
Ричард
Лиройд
- СДОператор
Саймон
Дагган
- МБКомпозитор
Марко
Белтрами