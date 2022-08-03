Я, робот (фильм, 2004) смотреть онлайн

Робот сочинит симфонию? Или превратит кусок холста в шедевр искусства? Фантастический фильм «Я, робот» знает, что машины способны на гораздо большее.



В недалеком будущем андроиды стали привычной частью жизни. Они помогают в быту и на работе, но не все люди довольны таким положением дел. Детектив Дел Спунер не доверяет машинам и подозревает, что одна из них может быть виновна в загадочном убийстве ученого, хотя строгие законы робототехники запрещают роботам причинять вред человеку. Стараясь разобраться в этом непростом деле, он встречает андроида Санни — уникальное создание, которое способно самостоятельно принимать решения и испытывать эмоции. Постепенно Спунер понимает, что мир, где люди живут под защитой машин, стоит на грани опасных перемен.



Фильм балансирует между напряженным триллером и философской притчей. Если вы тоже задумываетесь о цене прогресса и пытаетесь понять, кто на самом деле контролирует будущее — человек или технологии, смотреть «Я, робот» будет особенно интересно.

