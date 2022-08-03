Я никогда не буду твоей
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Я никогда не буду твоей

Я никогда не буду твоей (фильм, 2006) смотреть онлайн

7.92006, I Could Never Be Your Woman
Драма, Мелодрама92 мин18+

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О фильме

Роузи работает телепродюсером, и в окружении молоденьких красавиц все больше переживает по поводу своего возраста и неудачного брака. Но в ее жизни происходит чудо, она встречает мужчину, который, несмотря на весьма молодой возраст, помогает ей не только вновь обрести чувство любви, но и заставляет ее вновь поверить в себя.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Я никогда не буду твоей»