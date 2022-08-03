Я никогда не буду твоей (фильм, 2006) смотреть онлайн
7.92006, I Could Never Be Your Woman
Драма, Мелодрама92 мин18+
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О фильме
Роузи работает телепродюсером, и в окружении молоденьких красавиц все больше переживает по поводу своего возраста и неудачного брака. Но в ее жизни происходит чудо, она встречает мужчину, который, несмотря на весьма молодой возраст, помогает ей не только вновь обрести чувство любви, но и заставляет ее вновь поверить в себя.
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
5.9 IMDb
- ЭХРежиссёр
Эми
Хекерлинг
- Актриса
Мишель
Пфайффер
- Актёр
Пол
Радд
- СРАктриса
Сирша
Ронан
- СДАктриса
Стейси
Дэш
- Актёр
Фред
Уиллард
- Актёр
Джон
Ловиц
- СААктриса
Сара
Александер
- ТУАктриса
Трейси
Ульман
- ЯПАктриса
Ясмин
Пейдж
- РКАктёр
Рори
Копус
- ЭХСценарист
Эми
Хекерлинг
- ФМПродюсер
Филиппе
Мартинес
- Актриса дубляжа
Ольга
Зубкова
- АКАктёр дубляжа
Александр
Комлев
- ЭМАктриса дубляжа
Элиза
Мартиросова
- ВПАктёр дубляжа
Виктор
Петров
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куценко
- ШКХудожница
Шэй
Канлифф
- БТОператор
Брайан
Тьюфано