Я не такой! Я не такая! (фильм, 2018) смотреть онлайн
2018, Я не такой! Я не такая!
Комедия, Драма80 мин18+
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О фильме
Надя, Люба и Вера находят в телефонах своих женихов загадочного абонента по имени Сан Саныч и решают проверить, кто это. Узнав, что под кодовым именем скрывается девушка по вызову, героини приглашают еe в гости под видом клиенток, чтобы разузнать все грязные секреты своих возлюбленных.
Рейтинг
5.4 КиноПоиск
3.5 IMDb
- РПРежиссёр
Руслан
Паушу
- Актёр
Филипп
Рейнхардт
- Актриса
Анна
Чурина
- Актриса
Кристина
Бабушкина
- Актриса
Рената
Пиотровски
- Актёр
Анатолий
Руденко
- ИКАктёр
Иван
Кокорин
- Актриса
Наталья
Лесниковская
- ТБАктёр
Тимур
Боканча
- Актриса
Елена
Драпеко
- Актриса
Валентина
Мазунина
- РПСценарист
Руслан
Паушу
- Сценарист
Алексей
А. Петрухин
- Продюсер
Алексей
А. Петрухин
- ВЧПродюсер
Вячеслав
Чернявский
- ЮЛМонтажёр
Юлия
Любомирова
- ИБОператор
Илья
Бойко