Я не такой! Я не такая!
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Я не такой! Я не такая!

Я не такой! Я не такая! (фильм, 2018) смотреть онлайн

2018, Я не такой! Я не такая!
Комедия, Драма80 мин18+

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О фильме

Надя, Люба и Вера находят в телефонах своих женихов загадочного абонента по имени Сан Саныч и решают проверить, кто это. Узнав, что под кодовым именем скрывается девушка по вызову, героини приглашают еe в гости под видом клиенток, чтобы разузнать все грязные секреты своих возлюбленных.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Драма
Качество
SD
Время
80 мин / 01:20

Рейтинг

5.4 КиноПоиск
3.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Я не такой! Я не такая!»