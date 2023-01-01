Биография

Рената Пиотровски – актриса театра и кино, телеведущая, певица. Работала с эстонским рэп-исполнителем Cool D, вела передачу «Кресло» на канале «Муз-ТВ Эстония». Будущая артистка родилась 1987 году в Таллине. С детства увлекалась музыкой и танцами, посещала балетную школу, музыкальную студию «Арлекино». Свои первые роли Рената Пиотровски исполнила в возрасте 5 лет на сцене «Русского культурного центра», где принимала участие в детских постановках. Окончив школу, она решила продолжить обучение в Театральной студии при РДТ. Затем начала обучение в Школе-студии им. В. Немировича-Данченко, которая была организована при МХАТ. Руководителями ее курса были С. Земцов и И. Золотовицкий. Карьера актрисы в кинематографе началась в 2006 г. В своем дебютном проекте «Девочка с севера» она исполнила главную роль. Затем зрители увидели Ренату Пиотровски в сериалах «Провинциальные страсти», «Если у Вас нету тети». В 2007 г. она стала одной из главных героинь молодежного телепроекта «Любовь – не шоу-бизнес», в котором приняли участие многие эстрадные исполнители. Позже список творческих работ актрисы пополнился лентами «Криминальное видео-2», «Фобос. Клуб страха», «Звезда реалити», «Красная ртуть». Ярких персонажей она сыграла в сериале «Дикий», картине «Я не такой. Я не такая».