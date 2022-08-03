Высший пилотаж (фильм, 2005) смотреть онлайн
9.12005, Sky High
Фантастика, Кино для детей95 мин0+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Уилл Стронгхолд — типичный подросток, собирающийся поступать в колледж, из довольно нетипичной семьи. Его родители — Командор Стронгхолд и Джетстрим — супергерои, причем самые «успешные» и горячелюбимые.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Семейный, Фантастика, Кино для детей, Приключения
КачествоSD
Время95 мин / 01:35
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
6.3 IMDb
- Режиссёр
Майк
Митчелл
- МААктёр
Майкл
Ангарано
- Актёр
Курт
Рассел
- Актриса
Келли
Престон
- Актриса
Даниэль
Панабэйкер
- Актриса
Мэри
Элизабет Уинстэд
- Актёр
Стивен
Стрейт
- КВАктриса
Келли
Виц
- НБАктёр
Николас
Браун
- ДДАктёр
Ди
Джей Дэниелс
- ДСАктёр
Джейк
Сэндвиг
- ПЭСценарист
Пол
Эрнандез
- РШСценарист
Роберт
Шули
- ММСценарист
Марк
МакКоркл
- ЭГПродюсер
Эндрю
Ганн
- МИПродюсер
Марио
Искович
- АЛАктёр дубляжа
Андрей
Лёвин
- АБАктёр дубляжа
Александр
Большаков
- СКАктриса дубляжа
Светлана
Кузнецова
- КБАктриса дубляжа
Ксения
Бржезовская
- ОФАктёр дубляжа
Олег
Фёдоров
- БХХудожник
Билл
Хоукинс
- МУХудожник
Майкл
Уилкинсон
- РГХудожник
Роберт
Гулд
- ШДОператор
Шелли
Джонсон
- МДКомпозитор
Майкл
Джаккино