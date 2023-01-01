Биография

Стивен Стрейт — американский актер, певец и продюсер. Родился в Нью-Йорке 23 марта 1986 года. В детстве Стивен привлек внимание модельного агента. Мальчик хорошо показал себя в кадре, что позволило ему быстро выйти на контракты с крупными международными брендами. Родители стремились развивать актерский талант Стивена, поэтому отправили его учиться в престижную Village Community School. Изначально молодой человек не проявлял энтузиазма, но, впервые оказавшись на сцене, понял, что это его призвание. Чтобы ускорить профессиональное развитие, Стивен посещал занятия в профильных студиях Нью-Йорка. Также он основал собственную рок-группу Tribe, получившую широкую известность. Карьеру в кино Стивен Стрейт начал с яркой роли в рейтинговой семейной картине «Высший пилотаж», после которой за актером закрепился образ «крутого парня». Следующий знаковый проект с его участием — «Сделка с дьяволом». В нем Стивен получил уже главную роль. В 2008 году актер снялся в картине «10 000 лет до н. э.». С 2015 года он исполнял одну из основных ролей в телесериале «Пространство». Также зрителям запомнилось участие Стивена Стрейта в проектах «Сити-Айленд», «Третья смена», «Реванш» и «Чикаго в огне».