Вурдалаки
Актёры и съёмочная группа фильма «Вурдалаки»

Режиссёры

Сергей Гинзбург

Режиссёр

Актёры

Михаил Пореченков

АктёрЛавр
Константин Крюков

АктёрАндрей
Аглая Шиловская

АктрисаМилена
Андрей Руденский

АктёрВитольд
Михаил Жигалов

АктёрГорча
Игорь Хрипунов

Актёртурок
Анатолий Гущин

АктёрЛукач
Константин Милованов

АктёрГеоргий
Анна Арланова

АктрисаЗденка
Юлия Ауг

Актрисамама Марики

Сценаристы

Алексей Тимм

Сценарист
Тихон Корнев

Сценарист
Алексей Караулов

Сценарист
Евгений Колядинцев

Сценарист

Продюсеры

Екатерина Гордецкая

Продюсер
Андрей Радько

Продюсер

Художники

Светлана Литвинова

Художница

Монтажёры

Константин Мазур

Монтажёр

Операторы

Андрей Гуркин

Оператор

Композиторы

Александр Туркунов

Композитор
Вадим Маевский

Композитор