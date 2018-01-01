Wink
Вся королевская рать
Актёры и съёмочная группа фильма «Вся королевская рать»

Режиссёры

Стивен Зеллиан

Steven Zaillian
Режиссёр

Актёры

Шон Пенн

Sean Penn
АктёрWillie Stark
Джуд Лоу

Jude Law
АктёрJack Burden
Энтони Хопкинс

Anthony Hopkins
АктёрJudge Irwin
Кейт Уинслет

Kate Winslet
АктрисаAnne Stanton
Марк Руффало

Mark Ruffalo
АктёрAdam Stanton
Патриша Кларксон

Patricia Clarkson
АктрисаSadie Burke
Джеймс Гандольфини

James Gandolfini
АктёрTiny Duffy
Джеки Эрл Хейли

Jackie Earle Haley
АктёрSugar Boy
Кэти Бейкер

Kathy Baker
АктрисаMrs. Burden
Талия Болсам

Talia Balsam
АктрисаLucy Stark

Сценаристы

Стивен Зеллиан

Steven Zaillian
Сценарист
Роберт Пенн Уоррен

Robert Penn Warren
Сценарист

Продюсеры

Майк Медавой

Mike Medavoy
Продюсер
Стивен Зеллиан

Steven Zaillian
Продюсер
Скотт Будник

Scott Budnick
Продюсер

Художники

Марит Аллен

Marit Allen
Художник

Монтажёры

Уэйн Варман

Wayne Wahrman
Монтажёр

Операторы

Павел Эдельман

Pawel Edelman
Оператор

Композиторы

Джеймс Хорнер

James Horner
Композитор