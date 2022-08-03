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Вся королевская рать

Вся королевская рать (фильм, 2006) смотреть онлайн

2006, All the King's Men
Триллер, Драма122 мин18+

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О фильме

Картина снята по мотивам романа Роберта Пенна Уоренна, в котором беспощадно, мрачно и реалистично показаны взлeт и падение политического деятеля. Политик-популист Вилли Старк, искренне желавший искоренить коррупцию в правительстве, сам становится коррупцинером, как только получает полномочия.

Страна
США, Германия
Жанр
Драма, Триллер
Качество
SD
Время
122 мин / 02:02

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Вся королевская рать»