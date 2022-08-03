Картина снята по мотивам романа Роберта Пенна Уоренна, в котором беспощадно, мрачно и реалистично показаны взлeт и падение политического деятеля. Политик-популист Вилли Старк, искренне желавший искоренить коррупцию в правительстве, сам становится коррупцинером, как только получает полномочия.

