Вся королевская рать (фильм, 2006) смотреть онлайн
2006, All the King's Men
Триллер, Драма122 мин18+
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О фильме
Картина снята по мотивам романа Роберта Пенна Уоренна, в котором беспощадно, мрачно и реалистично показаны взлeт и падение политического деятеля. Политик-популист Вилли Старк, искренне желавший искоренить коррупцию в правительстве, сам становится коррупцинером, как только получает полномочия.
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
6.1 IMDb
- Режиссёр
Стивен
Зеллиан
- Актёр
Шон
Пенн
- Актёр
Джуд
Лоу
- Актёр
Энтони
Хопкинс
- Актриса
Кейт
Уинслет
- Актёр
Марк
Руффало
- Актриса
Патриша
Кларксон
- Актёр
Джеймс
Гандольфини
- Актёр
Джеки
Эрл Хейли
- Актриса
Кэти
Бейкер
- Актриса
Талия
Болсам
- Сценарист
Стивен
Зеллиан
- РПСценарист
Роберт
Пенн Уоррен
- Продюсер
Майк
Медавой
- Продюсер
Стивен
Зеллиан
- СБПродюсер
Скотт
Будник
- МАХудожник
Марит
Аллен
- УВМонтажёр
Уэйн
Варман
- ПЭОператор
Павел
Эдельман
- ДХКомпозитор
Джеймс
Хорнер