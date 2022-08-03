Вселенная Стивена Хокинга (фильм, 2014) смотреть онлайн
9.32014, The Theory of Everything
Драма, Биография118 мин18+
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О фильме
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
7.7 IMDb
- Режиссёр
Джеймс
Марш
- Актёр
Эдди
Редмэйн
- Актриса
Фелисити
Джонс
- ЧКАктёр
Чарли
Кокс
- Актёр
Дэвид
Тьюлис
- Актриса
Эмили
Уотсон
- МПАктриса
Максин
Пик
- Актёр
Саймон
Макберни
- ЭКАктриса
Эбигейл
Круттенден
- Актёр
Гарри
Ллойд
- ММАктёр
Майкл
Маркус Морган
- ЭМСценарист
Энтони
МакКартен
- Сценарист
Джейн
Хокинг
- Продюсер
Тим
Беван
- ЛБПродюсер
Лиза
Брюс
- ЭФПродюсер
Эрик
Феллнер
- ЭМПродюсер
Энтони
МакКартен
- Актёр дубляжа
Иван
Калинин
- ЕВАктриса дубляжа
Евгения
Ваган
- ССАктёр дубляжа
Сергей
Смирнов
- ДНАктёр дубляжа
Денис
Некрасов
- ЛГАктриса дубляжа
Любовь
Германова
- СНХудожник
Стивен
Ноубл
- БДОператор
Бенуа
Деломм
- ЙЙКомпозитор
Йохан
Йоханнссон