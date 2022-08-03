Вселенная Стивена Хокинга
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Вселенная Стивена Хокинга

Вселенная Стивена Хокинга (фильм, 2014) смотреть онлайн

9.32014, The Theory of Everything
Драма, Биография118 мин18+

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О фильме

Биографическая картина, посвященная рассказу об отношениях английского физика и космолога Стивена Хокинга и его супруги Джейн.

Страна
США, Великобритания, Япония
Жанр
Драма, Мелодрама, Биография
Качество
SD
Время
118 мин / 01:58

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Вселенная Стивена Хокинга»