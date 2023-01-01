Биография

Джейн Хокинг — британский автор книг и преподаватель. Родилась в Сент-Олбансе 29 марта 1944 года. Будущая писательница и педагог училась в женском колледже Вестфилд при знаменитом Университете Лондона. В годы учебы познакомилась со Стивеном Хокингом, который в последствии стал знаменитым физиком-теоретиком. Работала над диссертацией, получила докторскую степень. В 1999 году Джейн Хокинг написала и издала книгу о знаменитом бывшем супруге «Музыка, чтобы двигать звезды: жизнь со Стивеном». Спустя восемь лет ее перевыпустили под названием «Путешествие к бесконечности: моя жизнь со Стивеном». Работа писательницы заинтересовала киностудии, и уже в 2014-м состоялась премьера кинокартины «Вселенная Стивена Хокинга» с актерами Эдди Редмэйном и Фелисити Джонс.