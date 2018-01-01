Wink
Все деньги мира
Актёры и съёмочная группа фильма «Все деньги мира»

Актёры и съёмочная группа фильма «Все деньги мира»

Режиссёры

Ридли Скотт

Ridley Scott
Режиссёр

Актёры

Мишель Уильямс

Michelle Williams
АктрисаGail Harris
Кристофер Пламмер

Christopher Plummer
АктёрJ. Paul Getty
Марк Уолберг

Mark Wahlberg
АктёрFletcher Chace
Ромен Дюрис

Romain Duris
АктёрCinquanta
Тимоти Хаттон

Timothy Hutton
АктёрOswald Hinge
Чарли Пламмер

Charlie Plummer
АктёрJohn Paul Getty III
Чарли Шотуэлл

Charlie Shotwell
АктёрJohn Paul Getty III (Age 7)
Эндрю Бакан

Andrew Buchan
АктёрJohn Paul Getty II
Марко Леонарди

Marco Leonardi
АктёрMammoliti
Джузеппе Бонифати

Giuseppe Bonifati
АктёрGiovanni Iacovoni

Сценаристы

Дэвид Скарпа

David Scarpa
Сценарист
Джон Пирсон

John Pearson
Сценарист

Продюсеры

Марк Хаффам

Mark Huffam
Продюсер

Актёры дубляжа

Елена Шульман

Актриса дубляжа
Борис Быстров

Актёр дубляжа
Сергей Быстрицкий

Актёр дубляжа
Кирилл Радциг

Актёр дубляжа
Алексей Войтюк

Актёр дубляжа

Художники

Кристина Онори

Cristina Onori
Художница
Джэнти Йэтс

Janty Yates
Художница
Ричард Робертс

Richard Roberts
Художник
Летиция Сантуччи

Letizia Santucci
Художница

Монтажёры

Клэр Симпсон

Claire Simpson
Монтажёр

Операторы

Дариуш Вольски

Dariusz Wolski
Оператор

Композиторы

Дэниэл Пембертон

Daniel Pemberton
Композитор