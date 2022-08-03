Все деньги мира (фильм, 2017) смотреть онлайн
2017, All the Money in the World
Драма, Триллер126 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Основано на реальных событиях, развернувшихся в 1973 году. Внук самого богатого человека в мире Пол Гетти-третий похищен бандитами в Риме. Они требуют выкуп у семьи юноши, но славящийся своей скупостью Жан Пол Гетти отказывается помочь родственникам, обрекая внука на страшные мучения.
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
6.8 IMDb
- Режиссёр
Ридли
Скотт
- Актриса
Мишель
Уильямс
- Актёр
Кристофер
Пламмер
- Актёр
Марк
Уолберг
- Актёр
Ромен
Дюрис
- Актёр
Тимоти
Хаттон
- ЧПАктёр
Чарли
Пламмер
- ЧШАктёр
Чарли
Шотуэлл
- ЭБАктёр
Эндрю
Бакан
- МЛАктёр
Марко
Леонарди
- ДБАктёр
Джузеппе
Бонифати
- ДССценарист
Дэвид
Скарпа
- ДПСценарист
Джон
Пирсон
- Продюсер
Марк
Хаффам
- ЕШАктриса дубляжа
Елена
Шульман
- ББАктёр дубляжа
Борис
Быстров
- Актёр дубляжа
Сергей
Быстрицкий
- КРАктёр дубляжа
Кирилл
Радциг
- АВАктёр дубляжа
Алексей
Войтюк
- КОХудожница
Кристина
Онори
- ДЙХудожница
Джэнти
Йэтс
- РРХудожник
Ричард
Робертс
- ЛСХудожница
Летиция
Сантуччи
- КСМонтажёр
Клэр
Симпсон
- Оператор
Дариуш
Вольски
- ДПКомпозитор
Дэниэл
Пембертон