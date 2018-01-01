Wink
Фильмы
Война миров Z 3D
Актёры и съёмочная группа фильма «Война миров Z 3D»

Актёры и съёмочная группа фильма «Война миров Z 3D»

Режиссёры

Марк Форстер

Марк Форстер

Marc Forster
Режиссёр

Актёры

Брэд Питт

Брэд Питт

Brad Pitt
АктёрGerry Lane
Мирей Инос

Мирей Инос

Mireille Enos
АктрисаKarin Lane
Стерлинг Джеринс

Стерлинг Джеринс

Sterling Jerins
АктрисаConstance Lane
Эбигейл Харгров

Эбигейл Харгров

Abigail Hargrove
АктрисаRachel Lane
Даниэла Картес

Даниэла Картес

Daniella Kertesz
АктрисаSegen
Фана Мокоэна

Фана Мокоэна

Fana Mokoena
АктёрThierry Umutoni
Пьерфранческо Фавино

Пьерфранческо Фавино

Pierfrancesco Favino
АктёрW.H.O. Doctor
Питер Капальди

Питер Капальди

Peter Capaldi
АктёрW.H.O. Doctor
Мориц Бляйбтрой

Мориц Бляйбтрой

Moritz Bleibtreu
АктёрW.H.O. Doctor
Рут Негга

Рут Негга

Ruth Negga
АктрисаW.H.O. Doctor

Сценаристы

Дрю Годдард

Дрю Годдард

Drew Goddard
Сценарист
Дэймон Линделоф

Дэймон Линделоф

Damon Lindelof
Сценарист
Мэттью Майкл Карнахан

Мэттью Майкл Карнахан

Matthew Michael Carnahan
Сценарист
Дж. Майкл Стражински

Дж. Майкл Стражински

J. Michael Straczynski
Сценарист

Продюсеры

Йен Брайс

Йен Брайс

Ian Bryce
Продюсер
Деде Гарднер

Деде Гарднер

Dede Gardner
Продюсер
Джереми Клейнер

Джереми Клейнер

Jeremy Kleiner
Продюсер
Брэд Питт

Брэд Питт

Brad Pitt
Продюсер

Актёры дубляжа

Юрий Деркач

Юрий Деркач

Актёр дубляжа
Екатерина Семенова

Екатерина Семенова

Актриса дубляжа
Василиса Эльдарова

Василиса Эльдарова

Актриса дубляжа
Елизавета Запорожец

Елизавета Запорожец

Актриса дубляжа
Рамиля Искандер

Рамиля Искандер

Актриса дубляжа

Художники

Джон Билингтон

Джон Билингтон

Jon Billington
Художник
Бен Коллинз

Бен Коллинз

Ben Collins
Художник
Алан Гилмор

Алан Гилмор

Alan Gilmore
Художник
Майес С. Рубео

Майес С. Рубео

Mayes C. Rubeo
Художница
Дженнифер Уильямс

Дженнифер Уильямс

Jennifer Williams
Художница

Монтажёры

Роджер Бартон

Роджер Бартон

Roger Barton
Монтажёр
Мэтт Шесс

Мэтт Шесс

Matt Chesse
Монтажёр

Операторы

Бен Сересин

Бен Сересин

Ben Seresin
Оператор
Роберт Ричардсон

Роберт Ричардсон

Robert Richardson
Оператор

Композиторы

Марко Белтрами

Марко Белтрами

Marco Beltrami
Композитор