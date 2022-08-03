Война миров Z 3D (фильм, 2013) смотреть онлайн
2013, World War Z
Ужасы, Фантастика111 мин18+
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О фильме
Мир охватывает чудовищная эпидемия, зомби нападают на людей, укушенные за несколько секунд сами превращаются в зомби. Бывший следователь ООН Джеральд Лейн ищет способы разузнать о природе заражения, чтобы остановить эпидемию.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Ужасы, Боевик, Приключения
КачествоSD
Время111 мин / 01:51
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
7.0 IMDb
- Режиссёр
Марк
Форстер
- Актёр
Брэд
Питт
- Актриса
Мирей
Инос
- СДАктриса
Стерлинг
Джеринс
- ЭХАктриса
Эбигейл
Харгров
- ДКАктриса
Даниэла
Картес
- ФМАктёр
Фана
Мокоэна
- Актёр
Пьерфранческо
Фавино
- ПКАктёр
Питер
Капальди
- Актёр
Мориц
Бляйбтрой
- РНАктриса
Рут
Негга
- ДГСценарист
Дрю
Годдард
- ДЛСценарист
Дэймон
Линделоф
- ММСценарист
Мэттью
Майкл Карнахан
- ДМСценарист
Дж.
Майкл Стражински
- Продюсер
Йен
Брайс
- Продюсер
Деде
Гарднер
- Продюсер
Джереми
Клейнер
- Продюсер
Брэд
Питт
- ЮДАктёр дубляжа
Юрий
Деркач
- ЕСАктриса дубляжа
Екатерина
Семенова
- ВЭАктриса дубляжа
Василиса
Эльдарова
- ЕЗАктриса дубляжа
Елизавета
Запорожец
- РИАктриса дубляжа
Рамиля
Искандер
- ДБХудожник
Джон
Билингтон
- БКХудожник
Бен
Коллинз
- АГХудожник
Алан
Гилмор
- МСХудожница
Майес
С. Рубео
- ДУХудожница
Дженнифер
Уильямс
- РБМонтажёр
Роджер
Бартон
- МШМонтажёр
Мэтт
Шесс
- БСОператор
Бен
Сересин
- РРОператор
Роберт
Ричардсон
- МБКомпозитор
Марко
Белтрами