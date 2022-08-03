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Война миров Z 3D

Война миров Z 3D (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, World War Z
Ужасы, Фантастика111 мин18+

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О фильме

Мир охватывает чудовищная эпидемия, зомби нападают на людей, укушенные за несколько секунд сами превращаются в зомби. Бывший следователь ООН Джеральд Лейн ищет способы разузнать о природе заражения, чтобы остановить эпидемию.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Ужасы, Боевик, Приключения
Качество
SD
Время
111 мин / 01:51

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Война миров Z 3D»