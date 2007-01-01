Война Чарли Уилсона (фильм, 2007) смотреть онлайн
2007, Charlie Wilson's War
Драмы, Комедии97 мин18+
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Сюжет
Драма, развeрнутая вокруг жуликоватого конгрессмена от штата Техас, чья страсть к выпивке и девушкам почти загубила его карьеру. Но он умудряется переживать скандал за скандалом, более того, он становится свидетелем крупнейшей и самой успешной операции ЦРУ в истории, его попытки финансировать повстанцев в Афганистане приводят к не вполне ожидаемым последствиям.
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Информация
СтранаСША, Германия
КачествоSD
ЖанрыКомедии, Исторические, Драмы
Рейтинг
5.3 КиноПоиск
7.0 IMDb
- МНРежиссёр
Майк
Николс
- Актёр
Том
Хэнкс
- Актриса
Джулия
Робертс
- Актёр
Филип
Сеймур Хоффман
- Актриса
Эми
Адамс
- НБАктёр
Нед
Битти
- КДАктёр
Кристофер
Денэм
- Актриса
Эмили
Блант
- ОПАктёр
Ом
Пури
- Актёр
Кен
Стотт
- Актёр
Джон
Слэттери
- Сценарист
Аарон
Соркин
- ДКСценарист
Джордж
Крайл
- Продюсер
Гари
Гетцман
- Продюсер
Том
Хэнкс
- МБПродюсер
Мэри
Бэйли
- СДПродюсер
Селия
Д. Костас
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- НГАктриса дубляжа
Наталья
Грачёва
- СЧАктёр дубляжа
Сергей
Чихачёв
- ВСАктриса дубляжа
Вероника
Саркисова
- АХАктёр дубляжа
Александр
Хорлин
- БРХудожник
Брэд
Рикер
- АВХудожник
Альберт
Вольски
- НХХудожница
Нэнси
Хэй
- ДБМонтажёр
Джон
Блум
- СГОператор
Стивен
Голдблатт
- Композитор
Джеймс
Ньютон Ховард