Война Чарли Уилсона (фильм, 2007) смотреть онлайн

Сюжет

Драма, развeрнутая вокруг жуликоватого конгрессмена от штата Техас, чья страсть к выпивке и девушкам почти загубила его карьеру. Но он умудряется переживать скандал за скандалом, более того, он становится свидетелем крупнейшей и самой успешной операции ЦРУ в истории, его попытки финансировать повстанцев в Афганистане приводят к не вполне ожидаемым последствиям.



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