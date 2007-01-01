Война Чарли Уилсона
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Война Чарли Уилсона

Война Чарли Уилсона (фильм, 2007) смотреть онлайн

2007, Charlie Wilson's War
Драмы, Комедии97 мин18+

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Сюжет

Драма, развeрнутая вокруг жуликоватого конгрессмена от штата Техас, чья страсть к выпивке и девушкам почти загубила его карьеру. Но он умудряется переживать скандал за скандалом, более того, он становится свидетелем крупнейшей и самой успешной операции ЦРУ в истории, его попытки финансировать повстанцев в Афганистане приводят к не вполне ожидаемым последствиям.

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Рейтинг

5.3 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Война Чарли Уилсона»

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