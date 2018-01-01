Wink
Фильмы
Военный ныряльщик
Актёры и съёмочная группа фильма «Военный ныряльщик»

Актёры и съёмочная группа фильма «Военный ныряльщик»

Режиссёры

Джордж Тиллман мл.

Джордж Тиллман мл.

George Tillman Jr.
Режиссёр

Актёры

Роберт Де Ниро

Роберт Де Ниро

Robert De Niro
АктёрMaster Chief Billy Sunday
Кьюба Гудинг мл.

Кьюба Гудинг мл.

Cuba Gooding Jr.
АктёрChief Carl Brashear
Шарлиз Терон

Шарлиз Терон

Charlize Theron
АктрисаGwen Sunday
Онжаню Эллис

Онжаню Эллис

Aunjanue Ellis
АктрисаJo
Хэл Холбрук

Хэл Холбрук

Hal Holbrook
Актёр'Mr. Pappy'
Майкл Рапапорт

Майкл Рапапорт

Michael Rapaport
АктёрGM1 Snowhill
Пауэрс Бут

Пауэрс Бут

Powers Boothe
АктёрCaptain Pullman
Дэвид Кит

Дэвид Кит

David Keith
АктёрCaptain Hartigan
Холт Маккэллани

Холт Маккэллани

Holt McCallany
АктёрMM1 Dylan Rourke
Дэвид Конрад

Дэвид Конрад

David Conrad
АктёрLt. / Cmdr. / Capt. Hanks

Продюсеры

Роберт Тейтел

Роберт Тейтел

Robert Teitel
Продюсер
Билл Косби

Билл Косби

Bill Cosby
Продюсер

Актёры дубляжа

Александр Клюквин

Александр Клюквин

Актёр дубляжа
Всеволод Кузнецов

Всеволод Кузнецов

Актёр дубляжа
Наталья Казначеева

Наталья Казначеева

Актриса дубляжа
Жанна Никонова

Жанна Никонова

Актриса дубляжа
Виктор Петров

Виктор Петров

Актёр дубляжа

Художники

Сальвадор Перес мл.

Сальвадор Перес мл.

Salvador Pérez Jr.
Художник
Кейт Дж. Салливан

Кейт Дж. Салливан

Kate Sullivan
Художница

Операторы

Энтони Б. Ричмонд

Энтони Б. Ричмонд

Anthony B. Richmond
Оператор

Композиторы

Марк Айшем

Марк Айшем

Mark Isham
Композитор