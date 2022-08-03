Военный ныряльщик (фильм, 2000) смотреть онлайн

Биографическая драма «Военный ныряльщик» — фильм 2000 года о жизни первого в истории США темнокожего выпускника школы подготовки водолазов.



Карл Брашир, сын бедного фермера, поступает на службу во флот и мечтает стать водолазом-спасателем. Но конец 1940-х — время, когда словосочетания «гражданские права» и «темнокожие американцы» могли находиться в одном предложении только со словом «нет». Карлу приходится постоянно ощущать на себе несправедливое отношение со стороны окружающих: его провоцируют, к нему придираются, но он отвечает работой и железной выдержкой. Его главным противником и одновременно наставником становится инструктор Билли Сандей, для которого выбросить Брашира из школы становится делом принципа.



Фильм «Военный ныряльщик» не занимается излишней драматизацией истории, а честно и без прикрас рассказывает о нравах Америки середины XX века. Он понравится тем, кто ищет мотивирующее кино про дисциплину, характер и силу духа.

