Военный ныряльщик (фильм, 2000) смотреть онлайн
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О фильме
Биографическая драма «Военный ныряльщик» — фильм 2000 года о жизни первого в истории США темнокожего выпускника школы подготовки водолазов.
Карл Брашир, сын бедного фермера, поступает на службу во флот и мечтает стать водолазом-спасателем. Но конец 1940-х — время, когда словосочетания «гражданские права» и «темнокожие американцы» могли находиться в одном предложении только со словом «нет». Карлу приходится постоянно ощущать на себе несправедливое отношение со стороны окружающих: его провоцируют, к нему придираются, но он отвечает работой и железной выдержкой. Его главным противником и одновременно наставником становится инструктор Билли Сандей, для которого выбросить Брашира из школы становится делом принципа.
Фильм «Военный ныряльщик» не занимается излишней драматизацией истории, а честно и без прикрас рассказывает о нравах Америки середины XX века. Он понравится тем, кто ищет мотивирующее кино про дисциплину, характер и силу духа.
Рейтинг
- ДТРежиссёр
Джордж
Тиллман мл.
- Актёр
Роберт
Де Ниро
- Актёр
Кьюба
Гудинг мл.
- Актриса
Шарлиз
Терон
- ОЭАктриса
Онжаню
Эллис
- ХХАктёр
Хэл
Холбрук
- Актёр
Майкл
Рапапорт
- ПБАктёр
Пауэрс
Бут
- ДКАктёр
Дэвид
Кит
- Актёр
Холт
Маккэллани
- ДКАктёр
Дэвид
Конрад
- РТПродюсер
Роберт
Тейтел
- БКПродюсер
Билл
Косби
- Актёр дубляжа
Александр
Клюквин
- ВКАктёр дубляжа
Всеволод
Кузнецов
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- ЖНАктриса дубляжа
Жанна
Никонова
- ВПАктёр дубляжа
Виктор
Петров
- СПХудожник
Сальвадор
Перес мл.
- КДХудожница
Кейт
Дж. Салливан
- ЭБОператор
Энтони
Б. Ричмонд
- МАКомпозитор
Марк
Айшем