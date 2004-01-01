Водитель для Веры
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Водитель для Веры

Водитель для Веры (фильм, 2004) смотреть онлайн

2004, Водитель для Веры
Драмы110 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

СССР, шестидесятые годы… Сержант Виктор молод, статен, смотрит на жизнь просто и прагматично. Он готов на все, чтобы добиться своей цели — сделать карьеру. Удача способствует ему — его, курсанта привилегированной Кремлевской роты, крупный армейский генерал берeт своим личным водителем.

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Информация

Страна
Россия, Украина
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Водитель для Веры»

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