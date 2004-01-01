Водитель для Веры (фильм, 2004) смотреть онлайн
2004, Водитель для Веры
Драмы110 мин18+
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Сюжет
СССР, шестидесятые годы… Сержант Виктор молод, статен, смотрит на жизнь просто и прагматично. Он готов на все, чтобы добиться своей цели — сделать карьеру. Удача способствует ему — его, курсанта привилегированной Кремлевской роты, крупный армейский генерал берeт своим личным водителем.
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Рейтинг
7.2 КиноПоиск
7.1 IMDb
- Режиссёр
Павел
Чухрай
- Актёр
Игорь
Петренко
- Актриса
Алёна
Бабенко
- Актёр
Богдан
Ступка
- Актёр
Андрей
Панин
- ЕЮАктриса
Екатерина
Юдина
- МГАктриса
Марина
Голуб
- Актёр
Валерий
Баринов
- НГАктриса
Наталья
Гудкова
- Актриса
Алиса
Гребенщикова
- ДВАктёр
Дмитрий
Высоцкий
- Сценарист
Павел
Чухрай
- Продюсер
Игорь
Толстунов
- Продюсер
Александр
Роднянский
- МЗПродюсер
Михаил
Зильберман
- ОКХудожница
Ольга
Кравченя
- ОПХудожница
Ольга
Погодина
- АКХудожница
Аня
Кузнецова
- ОГМонтажёр
Ольга
Гриншпун
- ИКОператор
Игорь
Клебанов
- ЭАКомпозитор
Эдуард
Артемьев