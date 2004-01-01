Водитель для Веры (фильм, 2004) смотреть онлайн

Сюжет

СССР, шестидесятые годы… Сержант Виктор молод, статен, смотрит на жизнь просто и прагматично. Он готов на все, чтобы добиться своей цели — сделать карьеру. Удача способствует ему — его, курсанта привилегированной Кремлевской роты, крупный армейский генерал берeт своим личным водителем.



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