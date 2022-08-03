Вне поля зрения (фильм, 1998) смотреть онлайн
8.21998, Out of Sight
Триллер, Комедия117 мин18+
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О фильме
Джек Фоули — самый удачливый грабитель в стране. Однажды, сбежав из тюрьмы, он понимает, что должен украсть кое-что более ценное, чем деньги… сердце Карен. Она умна, красива, но, к сожалению, Карен еще и работник прокуратуры…
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
7.0 IMDb
- Режиссёр
Стивен
Содерберг
- Актёр
Джордж
Клуни
- Актриса
Дженнифер
Лопес
- Актёр
Винг
Реймз
- Актёр
Дон
Чидл
- Актёр
Стив
Зан
- ДФАктёр
Деннис
Фарина
- Актёр
Луис
Гусман
- Актриса
Кэтрин
Кинер
- Актёр
Альберт
Брукс
- Актёр
Исайя
Вашингтон
- Сценарист
Скотт
Фрэнк
- ЭЛСценарист
Элмор
Леонард
- Продюсер
Дэнни
ДеВито
- Продюсер
Майкл
Шамберг
- Продюсер
Стейси
Шер
- ДХПродюсер
Джон
Харди
- ФМХудожник
Филип
Мессина
- БХХудожница
Бетси
Хайман
- ММХудожница
Мэгги
Мартин
- ЭВМонтажёр
Энн
В. Коутс
- ЭДОператор
Эллиот
Дэвис
- ДХКомпозитор
Дэвид
Холмс