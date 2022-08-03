Вне поля зрения
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Вне поля зрения

Вне поля зрения (фильм, 1998) смотреть онлайн

8.21998, Out of Sight
Триллер, Комедия117 мин18+

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О фильме

Джек Фоули — самый удачливый грабитель в стране. Однажды, сбежав из тюрьмы, он понимает, что должен украсть кое-что более ценное, чем деньги… сердце Карен. Она умна, красива, но, к сожалению, Карен еще и работник прокуратуры…

Страна
США
Жанр
Комедия, Криминал, Драма, Мелодрама, Триллер
Качество
SD
Время
117 мин / 01:57

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Вне поля зрения»