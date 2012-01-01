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Виолет и Дейзи

Виолет и Дейзи (фильм, 2012) смотреть онлайн

2012, Violet & Daisy
Драмы84 мин0+

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Сюжет

Две подружки — Виолет и Дейзи — плевать хотели на всякие там законы и правила. Если они чего-нибудь хотят, то обязательно это получат, даже если ради этого придется кого-нибудь убить. Кстати, именно такой способ заработать кажется девчонкам довольно простым — но до поры до времени…

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Информация

Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Виолет и Дейзи»

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