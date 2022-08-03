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Весь этот джем

Весь этот джем (фильм, 2014) смотреть онлайн

2014, Весь этот джем
Мелодрама, Комедия87 мин12+

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О фильме

История любви популярного американского актера и русской девушки. Оба в поисках: она ищет утешения, потерпев предательство в любви, он, репетируя роль в чеховской пьесе, разыскивает рецепт старинного крыжовенного варенья.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
SD
Время
87 мин / 01:27

Рейтинг

5.1 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Весь этот джем»