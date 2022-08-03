Вертикальный предел (фильм, 2000) смотреть онлайн
9.02000, Vertical Limit
Боевик, Спортивный119 мин18+
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О фильме
Группа альпинистов оказалась погребенной заживо в расщелине у вершины К-2, второй после Эвереста горы мира. На такой высоте им оставалось жить считанные часы.
СтранаСША, Германия
ЖанрСпортивный, Боевик, Приключения, Драма, Триллер
КачествоSD
Время119 мин / 01:59
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.0 IMDb
- Режиссёр
Мартин
Кэмпбелл
- Актёр
Крис
О’Доннелл
- Актёр
Билл
Пэкстон
- Актриса
Робин
Танни
- Актёр
Скотт
Гленн
- ИСАктриса
Изабелла
Скорупко
- ТМАктёр
Темуэра
Моррисон
- СУАктёр
Стюарт
Уилсон
- РСАктёр
Рошан
Сет
- Актёр
Бен
Мендельсон
- РТАктёр
Роберт
Тейлор
- ТХСценарист
Терри
Хейз
- РКСценарист
Роберт
Кинг
- Продюсер
Мартин
Кэмпбелл
- РКПродюсер
Роберт
Кинг
- ЛЛПродюсер
Лорен
Ллойд
- АБАктёр дубляжа
Александр
Баргман
- ВГАктёр дубляжа
Вадим
Гущин
- АКАктриса дубляжа
Александра
Кожевникова
- АТАктёр дубляжа
Андрей
Толубеев
- ЕПАктриса дубляжа
Елена
Павловская
- КСХудожник
Ким
Синклер
- ГМХудожница
Грасьела
Масон
- БХХудожник
Бернхард
Хенрих
- ТНМонтажёр
Том
Ноубл
- ДТОператор
Дэвид
Тэттерсолл
- Композитор
Джеймс
Ньютон Ховард