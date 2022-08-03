Вертикальный предел
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Вертикальный предел

Вертикальный предел (фильм, 2000) смотреть онлайн

9.02000, Vertical Limit
Боевик, Спортивный119 мин18+

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О фильме

Группа альпинистов оказалась погребенной заживо в расщелине у вершины К-2, второй после Эвереста горы мира. На такой высоте им оставалось жить считанные часы.

Страна
США, Германия
Жанр
Спортивный, Боевик, Приключения, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
119 мин / 01:59

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Вертикальный предел»