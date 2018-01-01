Веном (фильм, 2018) смотреть онлайн
О фильме
Супергеройский боевик «Веном» — фильм о добре, которое должно быть с зубами и кулаками. Главную роль в киноадаптации комикса Marvel сыграл британский актер Том Харди.
Репортер Эдди Брок следит за людьми, которые не хотят, чтобы за ними следили. Одной из мишеней журналиста становится корпорация «Фонд жизни» — есть основания подозревать, что та проводит незаконные биологические эксперименты. Однако задача оказалась Эдди по зубам: неудача стоила ему карьеры и разрушила личную жизнь. Полгода спустя Брок получает еще один шанс выяснить, что же на самом деле происходит в недрах лаборатории фонда, но снова все идет не по плану — в тело мужчины проник инопланетный паразит. Впрочем, есть и хорошая новость: Эдди получил нечеловеческую силу. Главное теперь — научиться ее контролировать.
Картина стала кассовым хитом 2018 года, собрав в прокате более 850 миллионов долларов по всему миру. Смотреть «Веном» стоит, если вам хочется незатейливого, но адреналинового зрелища, щедро приправленного черным юмором.
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Рейтинг
- Режиссёр
Рубен
Фляйшер
- Актёр
Том
Харди
- Актриса
Мишель
Уильямс
- Актёр
Риз
Ахмед
- Актёр
Скотт
Хейз
- Актёр
Рейд
Скотт
- Актриса
Дженни
Слейт
- Актриса
Мелора
Уолтерс
- Актёр
Вуди
Харрельсон
- ПЛАктриса
Пегги
Лу
- МСАктёр
Малкольм
С. Мюррэй
- КМСценарист
Келли
Марсел
- Сценарист
Джефф
Пинкнер
- СРСценарист
Скотт
Розен�берг
- ТМСценарист
Тодд
МакФарлэйн
- Продюсер
Ави
Арад
- ЭЧПродюсер
Эдвард
Чэн
- Продюсер
Том
Харди
- ИИАктёр дубляжа
Илья
Исаев
- РИАктриса дубляжа
Рамиля
Искандер
- Актёр дубляжа
Иван
Калинин
- ССАктёр дубляжа
Сергей
Смирнов
- ПДАктёр дубляжа
Павел
Дорофеев
- ДФХудожник
Даг
Фик
- ГСХудожник
Грегори
С. Хупер
- ДМХудожница
Дрю
Монахэн
- ДФХудожник
Джеймс
Ф. �Трусдейл
- КДХудожница
Келли
Джонс
- ЛДХудожник
Ларри
Диас
- МБМонтажёр
Марианн
Брэндон
- МЛОператор
Мэттью
Либатик
- ЛГКомпозитор
Людвиг
Горанссон