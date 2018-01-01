Веном (фильм, 2018) смотреть онлайн

Супергеройский боевик «Веном» — фильм о добре, которое должно быть с зубами и кулаками. Главную роль в киноадаптации комикса Marvel сыграл британский актер Том Харди.



Репортер Эдди Брок следит за людьми, которые не хотят, чтобы за ними следили. Одной из мишеней журналиста становится корпорация «Фонд жизни» — есть основания подозревать, что та проводит незаконные биологические эксперименты. Однако задача оказалась Эдди по зубам: неудача стоила ему карьеры и разрушила личную жизнь. Полгода спустя Брок получает еще один шанс выяснить, что же на самом деле происходит в недрах лаборатории фонда, но снова все идет не по плану — в тело мужчины проник инопланетный паразит. Впрочем, есть и хорошая новость: Эдди получил нечеловеческую силу. Главное теперь — научиться ее контролировать.



Картина стала кассовым хитом 2018 года, собрав в прокате более 850 миллионов долларов по всему миру. Смотреть «Веном» стоит, если вам хочется незатейливого, но адреналинового зрелища, щедро приправленного черным юмором.



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