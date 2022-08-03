Веном 2
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Веном 2
8.82021, Venom: Let There Be Carnage
Фантастика, Ужасы93 мин18+

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Фильм Веном 2 (2021)

О фильме

Фильм «Веном 2» повествует о том, как симбиот живет в теле журналиста Эдди Брока, которого играет Том Харди, создавая хаотичный дуэт. Карнаж, еще более смертоносный паразит, пробуждается в маньяке в исполнении Вуди Харрельсона.

Эдди Брок пытается возродить карьеру журналиста, беря интервью у серийного убийцы Клетуса Кэседи. Кэседи становится носителем симбиота Карнажа и устраивает в Сан-Франциско кровавую баню, вырвавшись на свободу. Эдди и Веном, несмотря на постоянные ссоры, объединяются, чтобы остановить безумного врага. Им помогают бывшая девушка Эдди и ее жених, но противостояние Карнажу оказывается смертельно опасным. Интересная динамика героев и взрывные схватки держат в напряжении до финала.

Веном превращает жизнь Эдди в смесь абсурда и подвигов, а Карнаж в Кэседи — воплощение чистого разрушения. «Веном 2», полный черного юмора и адреналинового экшена, надолго запомнится поклонникам супергеройского кино.

Страна
Великобритания, США, Канада
Жанр
Фантастика, Ужасы, Боевик
Качество
Full HD
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Веном 2»