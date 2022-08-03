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Фильм Веном 2 (2021)
О фильме
Фильм «Веном 2» повествует о том, как симбиот живет в теле журналиста Эдди Брока, которого играет Том Харди, создавая хаотичный дуэт. Карнаж, еще более смертоносный паразит, пробуждается в маньяке в исполнении Вуди Харрельсона.
Эдди Брок пытается возродить карьеру журналиста, беря интервью у серийного убийцы Клетуса Кэседи. Кэседи становится носителем симбиота Карнажа и устраивает в Сан-Франциско кровавую баню, вырвавшись на свободу. Эдди и Веном, несмотря на постоянные ссоры, объединяются, чтобы остановить безумного врага. Им помогают бывшая девушка Эдди и ее жених, но противостояние Карнажу оказывается смертельно опасным. Интересная динамика героев и взрывные схватки держат в напряжении до финала.
Веном превращает жизнь Эдди в смесь абсурда и подвигов, а Карнаж в Кэседи — воплощение чистого разрушения. «Веном 2», полный черного юмора и адреналинового экшена, надолго запомнится поклонникам супергеройского кино.
СтранаВеликобритания, США, Канада
ЖанрФантастика, Ужасы, Боевик
КачествоFull HD
Время93 мин / 01:33
Рейтинг
- Режиссёр
Энди
Серкис
- Актёр
Том
Харди
- Актёр
Вуди
Харрельсон
- Актриса
Мишель
Уильямс
- Актриса
Наоми
Харрис
- Актёр
Рейд
Скотт
- Актёр
Стивен
Грэм
- ПЛАктриса
Пегги
Лу
- СВАктриса
Сиан
Веббер
- МГАктриса
Мишель
Гринидж
- РБАктёр
Роб
Боуэн
- КМСценарист
Келли
Марсел
- Сценарист
Том
Харди
- Продюсер
Ави
Арад
- ДКПродюсер
Джонатан
Кавендиш
- Продюсер
Рубен
Фляйшер
- Продюсер
Том
Харди
- ИИАктёр дубляжа
Илья
Исаев
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Полонский
- НГАктриса дубляжа
Наталья
Грачёва
- АЛАктриса дубляжа
Анастасия
Лапина
- ПДАктёр дубляжа
Павел
Дорофеев
- СЛХудожник
Саймон
Ламонт
- ДКХудожник
Доминик
Кэйпон
- МБМонтажёр
Марианн
Брэндон
- ССМонтажёр
Стэн
Сэлфэс
- РРОператор
Роберт
Ричардсон
- МБКомпозитор
Марко
Белтрами