Великий уравнитель (фильм, 2014) смотреть онлайн

Сюжет

Бывший спецагент спасает проститутку от русской мафии. Дензел Вашингтон и звезда мелодрамы «500 дней лета» Хлоя Грейс Морец в экшен-триллере от режиссера «Левши» и документалки «Меня зовут Мохаммед Али».



Экс-агент ЦРУ Роберт МакКолл уходит со службы и начинает мирную жизнь — так хотела его покойная жена. Страдая от бессонницы, он частенько коротает время в круглосуточном кафе. В одну из таких ночей Роберт становится свидетелем того, как бандиты избивают молодую проститутку Тери и увозят в неизвестном направлении. МакКолл готов забыть данное жене обещание, главное — спасти девушку, которая оказалась в беде. Вскоре за героем начинает охоту русская мафия. Пожалеет ли Роберт о том, что решил влезть не в свое дело?



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