Великий уравнитель (фильм, 2014) смотреть онлайн
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
Бывший спецагент спасает проститутку от русской мафии. Дензел Вашингтон и звезда мелодрамы «500 дней лета» Хлоя Грейс Морец в экшен-триллере от режиссера «Левши» и документалки «Меня зовут Мохаммед Али».
Экс-агент ЦРУ Роберт МакКолл уходит со службы и начинает мирную жизнь — так хотела его покойная жена. Страдая от бессонницы, он частенько коротает время в круглосуточном кафе. В одну из таких ночей Роберт становится свидетелем того, как бандиты избивают молодую проститутку Тери и увозят в неизвестном направлении. МакКолл готов забыть данное жене обещание, главное — спасти девушку, которая оказалась в беде. Вскоре за героем начинает охоту русская мафия. Пожалеет ли Роберт о том, что решил влезть не в свое дело?
Не пропустите блокбастер, в котором Дензел Вашингтон исполняет самостоятельно почти все боевые сцены. Установите приложение Wink, чтобы скачать фильм «Великий уравнитель» на телефон и смотреть боевик в хорошем качестве в любое время без интернета!
Великий уравнитель смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Антуан
Фукуа
- Актёр
Дензел
Вашингтон
- Актёр
Мартон
Чокаш
- Актриса
Хлоя
Грейс Морец
- ДХАктёр
Дэвид
Харбор
- ХБАктриса
Хейли
Беннетт
- Актёр
Билл
Пуллман
- Актриса
Мелисса
Лео
- ДМАктёр
Дэвид
Мюнье
- ДСАктёр
Джонни
Скуртис
- АВАктёр
Алекс
Видов
- РУСценарист
Ричард
Уэнк
- МССценарист
Майкл
Слоун
- РЛСценарист
Ричард
Линдхейм
- Продюсер
Тодд
Блэк
- Продюсер
Джейсон
Блюменталь
- ТЭПродюсер
Тони
Элдридж
- МНПродюсер
Мэйс
Нойфельд
- ДБАктёр дубляжа
Денис
Беспалый
- ИИАктёр дубляжа
Илья
Исаев
- НТАктриса дубляжа
Наталья
Терешкова
- АХАктёр дубляжа
Александр
Хошабаев
- Актриса дубляжа
Полина
Кузьминская
- ДСХудожник
Дэвид
С. Робинсон
- ДРМонтажёр
Джон
Рефуа
- МФОператор
Мауро
Фиоре
- Композитор
Гарри
Грегсон-Уильямс