Тедди Уокер – простой продавец, которому очень повезло встретить девушку своей мечты – красивую и состоятельную Лиз. Тедди изо всех сил старается казаться возлюбленной успешным, но однажды он теряет работу, а чтобы получить новую – ему надо окончить школу, которую он бросил много лет назад.

