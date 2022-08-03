Вечерняя школа
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Вечерняя школа

Вечерняя школа (фильм, 2018) смотреть онлайн

8.62018, Night School
Комедия106 мин18+

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О фильме

Тедди Уокер – простой продавец, которому очень повезло встретить девушку своей мечты – красивую и состоятельную Лиз. Тедди изо всех сил старается казаться возлюбленной успешным, но однажды он теряет работу, а чтобы получить новую – ему надо окончить школу, которую он бросил много лет назад.

Страна
Китай, США
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
106 мин / 01:46

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Вечерняя школа»