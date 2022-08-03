Вечерняя школа (фильм, 2018) смотреть онлайн
8.62018, Night School
Комедия106 мин18+
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О фильме
Тедди Уокер – простой продавец, которому очень повезло встретить девушку своей мечты – красивую и состоятельную Лиз. Тедди изо всех сил старается казаться возлюбленной успешным, но однажды он теряет работу, а чтобы получить новую – ему надо окончить школу, которую он бросил много лет назад.
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
5.6 IMDb
- МДРежиссёр
Малкольм
Д. Ли
- Актёр
Кевин
Харт
- Актриса
Тиффани
Хэддиш
- Актёр
Роб
Риггл
- РМАктёр
Романи
Малко
- ТКАктёр
Таран
Киллэм
- МЭАктриса
Мэгалин
Эчиканвоке
- АМАктёр
Аль
Мадригал
- МЛАктриса
Мэри
Линн Райскаб
- Актёр
Кит
Дэвид
- ЭУАктриса
Энн
Уинтерс
- Сценарист
Кевин
Харт
- ДУСценарист
Джои
Уэллс
- ШКПродюсер
Шейла
Кауэн
- Продюсер
Кевин
Харт
- ПЛПродюсер
Престон
Л. Холмс
- МДПродюсер
Малкольм
Д. Ли
- Актёр дубляжа
Константин
Карасик
- Актриса дубляжа
Инна
Королёва
- АНАктёр дубляжа
Александр
Носков
- ОНАктёр дубляжа
Олег
Новиков
- Актёр дубляжа
Сергей
Пономарёв
- ГГОператор
Грег
Гардинер
- ДНКомпозитор
Дэвид
Ньюман