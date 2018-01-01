Wink
Фильмы
Вечерняя школа
Актёры и съёмочная группа фильма «Вечерняя школа»

Актёры и съёмочная группа фильма «Вечерняя школа»

Режиссёры

Малкольм Д. Ли

Malcolm D. Lee
Режиссёр

Актёры

Кевин Харт

Kevin Hart
АктёрTeddy
Тиффани Хэддиш

Tiffany Haddish
АктрисаCarrie
Роб Риггл

Rob Riggle
АктёрMackenzie
Романи Малко

Romany Malco
АктёрJaylen
Таран Киллэм

Taran Killam
АктёрStewart
Мэгалин Эчиканвоке

Megalyn Echikunwoke
АктрисаLisa
Аль Мадригал

Al Madrigal
АктёрLuis
Мэри Линн Райскаб

Mary Lynn Rajskub
АктрисаTheresa
Кит Дэвид

Keith David
АктёрGerald
Энн Уинтерс

Anne Winters
Актриса

Сценаристы

Кевин Харт

Kevin Hart
Сценарист
Джои Уэллс

Joey Wells
Сценарист

Продюсеры

Шейла Кауэн

Shayla Cowan
Продюсер
Кевин Харт

Kevin Hart
Продюсер
Престон Л. Холмс

Preston L. Holmes
Продюсер
Малкольм Д. Ли

Malcolm D. Lee
Продюсер

Актёры дубляжа

Константин Карасик

Актёр дубляжа
Инна Королёва

Актриса дубляжа
Александр Носков

Актёр дубляжа
Олег Новиков

Актёр дубляжа
Сергей Пономарёв

Актёр дубляжа

Операторы

Грег Гардинер

Greg Gardiner
Оператор

Композиторы

Дэвид Ньюман

David Newman
Композитор