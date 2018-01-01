Wink
Василиса
Актёры и съёмочная группа фильма «Василиса»

Актёры и съёмочная группа фильма «Василиса»

Режиссёры

Антон Сиверс

Режиссёр

Актёры

Светлана Ходченкова

АктрисаВасилиса Кожина
Дмитрий Соломыкин

АктёрРязанов
Жером Кузан

Jérôme Cusin
АктёрБлие
Кристина Кузьмина

АктрисаДашка
Игорь Черневич

АктёрМаксим Кожин
Андрей Ильин

АктёрЕлагин
Ирина Розанова

АктрисаКатерина Карловна
Илья Носков

АктёрОтшельник
Андрей Носков

АктёрМитька
Жоанн Морио

АктёрКантана

Сценаристы

Ануш Варданян

Сценарист
Олег Маловичко

Сценарист
Дмитрий Месхиев

Сценарист
Антон Сиверс

Сценарист

Продюсеры

Андрей Смирнов

Продюсер
Юрий Сапронов

Продюсер
Михаил Вавилов

Продюсер

Художники

Ася Белова

Художница
Асыуак Файзуллин

Художник
Гайрат Галеев

Художник

Монтажёры

Алексей Маклаков

Монтажёр

Операторы

Илья Авербах

Оператор

Композиторы

Дарин Сысоев

Композитор