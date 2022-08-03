Василиса (фильм, 2014) смотреть онлайн
2014, Василиса
Исторический95 мин12+
О фильме
Он дворянин, а она — крепостная крестьянка… Им не суждено быть вместе. Возможно, так и закончилась бы эта любовная история, если бы не ВОЙНА. Наполеон вторгся в пределы Российской Империи, и этот день изменил привычный уклад и сословные предрассудки. Мир больше никогда не станет прежним. Война пишет новую историю любви.
СтранаРоссия
ЖанрИсторический
КачествоSD
Время95 мин / 01:35
Рейтинг
5.7 КиноПоиск
4.6 IMDb
- АСРежиссёр
Антон
Сиверс
- Актриса
Светлана
Ходченкова
- ДСАктёр
Дмитрий
Соломыкин
- ЖКАктёр
Жером
Кузан
- ККАктриса
Кристина
Кузьмина
- Актёр
Игорь
Черневич
- АИАктёр
Андрей
Ильин
- Актриса
Ирина
Розанова
- Актёр
Илья
Носков
- Актёр
Андрей
Носков
- ЖМАктёр
Жоанн
Морио
- АВСценарист
Ануш
Варданян
- Сценарист
Олег
Маловичко
- ДМСценарист
Дмитрий
Месхиев
- АССценарист
Антон
Сиверс
- АСПродюсер
Андрей
Смирнов
- Продюсер
Юрий
Сапронов
- МВПродюсер
Михаил
Вавилов
- АБХудожница
Ася
Белова
- АФХудожник
Асыуак
Файзуллин
- ГГХудожник
Гайрат
Галеев
- АММонтажёр
Алексей
Маклаков
- ИАОператор
Илья
Авербах
- ДСКомпозитор
Дарин
Сысоев