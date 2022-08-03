Василиса (фильм, 2014) смотреть онлайн

Он дворянин, а она — крепостная крестьянка… Им не суждено быть вместе. Возможно, так и закончилась бы эта любовная история, если бы не ВОЙНА. Наполеон вторгся в пределы Российской Империи, и этот день изменил привычный уклад и сословные предрассудки. Мир больше никогда не станет прежним. Война пишет новую историю любви.

