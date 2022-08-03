В погоне за счастьем
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В погоне за счастьем

В погоне за счастьем (фильм, 2006) смотреть онлайн

9.52006, The Pursuit of Happyness
Драма, Биография112 мин18+

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О фильме

Крис Гарднер, уставшей от вечной нужды и экономии, хватается за призрачный шанс: устраивается на неоплачиваемую стажировку. Несколько лет спустя он станет владельцем собственной брокерской фирмы и миллионером.

Страна
США
Жанр
Драма, Биография
Качество
SD
Время
112 мин / 01:52

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
8.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «В погоне за счастьем»