В погоне за счастьем (фильм, 2006) смотреть онлайн
9.52006, The Pursuit of Happyness
Драма, Биография112 мин18+
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О фильме
Рейтинг
8.3 КиноПоиск
8.0 IMDb
- Режиссёр
Габриэле
Муччино
- Актёр
Уилл
Смит
- Актёр
Джейден
Смит
- Актриса
Тандиве
Ньютон
- БХАктёр
Брайан
Хау
- ДКАктёр
Джеймс
Карен
- ДКАктёр
Дэн
Кастелланета
- КФАктёр
Курт
Фуллер
- ТФАктриса
Такайо
Фишер
- КУАктёр
Кевин
Уэст
- Актёр
Джордж
Чунг
- СКСценарист
Стивен
Конрад
- Продюсер
Тодд
Блэк
- Продюсер
Джейсон
Блюменталь
- Продюсер
Джеймс
Ласситер
- Продюсер
Уилл
Смит
- ВМАктёр дубляжа
Владимир
Маслаков
- АДАктёр дубляжа
Анатолий
Дубанов
- Актёр дубляжа
Валерий
Кухарешин
- Актёр дубляжа
Сергей
Дьячков
- ВЗАктёр дубляжа
Валерий
Захарьев
- ДФХудожник
Дэвид
Ф. Классен
- ЛГХудожница
Лори
Гаффин
- ХУМонтажёр
Хьюз
Уинборн
- ФПОператор
Фидон
Папамайкл
- АГКомпозитор
Андреа
Гуэрра