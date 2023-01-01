Биография

Звезда гонконгских боевиков, по популярности уступающая разве что Джеки Чану и Брюсу Ли, актер Джордж Чунг родился 8 февраля 1949 года в Гонконге, в данное время – гражданин США. Российскому зрителю он стал известен по боевику «Большой переполох в маленьком Китае» 1986 года, где сыграл одну из главных ролей. До этого фильма роли Джорджа Чунг, в основном, воплощали отрицательных персонажей, боевиков китайского, японского, вьетнамского типа. Кроме этого, он работал как каскадер и постановщик трюков, и не только в боевиках. Фильмы Джорджа Чунга раннего периода творчества были развлекательными мелодрамами с элементами экшена. Дебют – сериал с 1965 года «Дни нашей жизни», затем следовали роли второго плана и массовки в сериалах и развлекательных лентах. Постепенно актер своим мастерством в боевых искусствах и актерским талантом продвинулся в кинокарьере. Первые яркие фильмы – «Улицы Сан-Франциско», «Полицейская история», «Элита убийц», «Пляжные девочки». Постепенно актера начинают приглашать на более значимые роли. Он снимался в «Рэмбо IV», до этого – «Удивительный человек-паук», «Остров фантазий» уже на заметных ролях. Переломным стал 1980 год с сериалом «Частный детектив Магнум» и сериал «Санта-Барбара». Лучшие фильмы, которые теперь знают многие почитатели жанра боевиков, – «Чайна-бич» и «Хардболл», «Робокоп – 2». Но, как и следовало ожидать, актер проявил себя далеко не только как боевик. Всего снято с его участием 166 фильмов, и вот только некоторые замечательные его картины – «Непобедимый», «Час пик», «Уик-энд у Берни», сериалы «Доктор Хаус» и «Остаться в живых». Сейчас актер на заслуженном отдыхе, иногда снимается не телевидении в программах-интервью, в 2008 году удостоен премии «Наследие Азиатско-Тихоокеанских островов». Его имя в титрах – George K Cheung.