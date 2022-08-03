В чужом ряду
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В чужом ряду

В чужом ряду (фильм, 2002) смотреть онлайн

2002, Changing Lanes
Триллер, Драма94 мин18+

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О фильме

Нью-Йорк, Пятница. Гипсон торопится в суд, чтобы отстоять там право видеться со своими сыновьями. Банек же едет на своем Мерседесе в суд, чтобы заверить одно многомиллионное завещание. Их машины сталкиваются. Этот случай на дороге будет иметь большие последствия для каждого из них.

Страна
США
Жанр
Драма, Триллер
Качество
SD
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «В чужом ряду»