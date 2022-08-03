В чужом ряду (фильм, 2002) смотреть онлайн

Нью-Йорк, Пятница. Гипсон торопится в суд, чтобы отстоять там право видеться со своими сыновьями. Банек же едет на своем Мерседесе в суд, чтобы заверить одно многомиллионное завещание. Их машины сталкиваются. Этот случай на дороге будет иметь большие последствия для каждого из них.



