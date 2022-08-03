В чужом ряду (фильм, 2002) смотреть онлайн
2002, Changing Lanes
Триллер, Драма94 мин18+
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О фильме
Нью-Йорк, Пятница. Гипсон торопится в суд, чтобы отстоять там право видеться со своими сыновьями. Банек же едет на своем Мерседесе в суд, чтобы заверить одно многомиллионное завещание. Их машины сталкиваются. Этот случай на дороге будет иметь большие последствия для каждого из них.
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
6.5 IMDb
- Режиссёр
Роджер
Мичелл
- Актёр
Сэмюэл
Л. Джексон
- Актёр
Бен
Аффлек
- Актриса
Тони
Коллетт
- Актёр
Сидни
Поллак
- УХАктёр
Уильям
Хёрт
- Актриса
Аманда
Пит
- КСАктриса
Ким
Стонтон
- ТСАктриса
Тина
Слоун
- Актёр
Ричард
Дженкинс
- АУАктёр
Акил
Уолкер
- МТСценарист
Майкл
Толкин
- ЧТСценарист
Чэп
Тейлор
- Продюсер
Скотт
Рудин
- САПродюсер
Скотт
Аверсано
- Продюсер
Рональд
М. Бозман
- АШПродюсер
Адам
Шредер
- АРАктёр дубляжа
Александр
Рахленко
- ВКАктёр дубляжа
Всеволод
Кузнецов
- МБАктриса дубляжа
Марина
Бакина
- Актёр дубляжа
Андрей
Мартынов
- Актёр дубляжа
Владимир
Конкин
- ЭРХудожница
Энн
Рот
- КТМонтажёр
Кристофер
Теллефсен
- СТОператор
Сальваторе
Тотино
- ДАКомпозитор
Дэвид
Арнольд