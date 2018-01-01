Wink
Детям
Ужастики 2: Беспокойный Хэллоуин
Актёры и съёмочная группа фильма «Ужастики 2: Беспокойный Хэллоуин»

Режиссёры

Эри Сандел

Эри Сандел

Ari Sandel
Режиссёр

Актёры

Мэдисон Айсмен

Мэдисон Айсмен

Madison Iseman
АктрисаSarah
Джереми Рэй Тейлор

Джереми Рэй Тейлор

Jeremy Ray Taylor
АктёрSonny
Калил Харрис

Калил Харрис

Caleel Harris
АктёрSam
Мик Уингерт

Мик Уингерт

Mick Wingert
АктёрSlappy
Кен Жонг

Кен Жонг

Ken Jeong
АктёрMr. Chu
Венди Маклендон-Кови

Венди Маклендон-Кови

Wendi McLendon-Covey
АктрисаKathy
Крис Парнелл

Крис Парнелл

Chris Parnell
АктёрWalter
Брайс Касс

Брайс Касс

Bryce Cass
Актёр
Пейтон Уич

Пейтон Уич

Peyton Wich
Актёр
Шэри Хидли

Шэри Хидли

Shari Headley
АктрисаMrs. Carter

Сценаристы

Р.Л. Стайн

Р.Л. Стайн

R.L. Stine
Сценарист
Роб Либер

Роб Либер

Rob Lieber
Сценарист
Даррен Лемке

Даррен Лемке

Darren Lemke
Сценарист

Продюсеры

Тимоти М. Борн

Тимоти М. Борн

Timothy M. Bourne
Продюсер
Дебора Форте

Дебора Форте

Deborah Forte
Продюсер
Нил Х. Мориц

Нил Х. Мориц

Neal H. Moritz
Продюсер

Актёры дубляжа

Элиза Мартиросова

Элиза Мартиросова

Актриса дубляжа
Владимир Войтюк

Владимир Войтюк

Актёр дубляжа
Иван Непомнящий

Иван Непомнящий

Актёр дубляжа
Александр Груздев

Александр Груздев

Актёр дубляжа
Михаил Тихонов

Михаил Тихонов

Актёр дубляжа

Художники

Сальвадор Перес мл.

Сальвадор Перес мл.

Salvador Pérez Jr.
Художник

Композиторы

Доминик Льюис

Доминик Льюис

Dominic Lewis
Композитор