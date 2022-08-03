Ужастики 2: Беспокойный Хэллоуин (фильм, 2018) смотреть онлайн
8.82018, Goosebumps 2: Haunted Halloween
Комедия, Фэнтези86 мин6+
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О фильме
Действие второй части комедийной франшизы разворачивается в городке Уорденклифф. Накануне Дня всех святых подростки Сонни и Сэм отправляются в заброшенный дом знаменитого писателя и находят рукопись о зловещей кукле-чревовещателе, которая тут же материализуется и начинает творить беспредел.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Семейный, Приключения, Фэнтези
КачествоSD
Время86 мин / 01:26
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
5.6 IMDb
- ЭСРежиссёр
Эри
Сандел
- МААктриса
Мэдисон
Айсмен
- ДРАктёр
Джереми
Рэй Тейлор
- КХАктёр
Калил
Харрис
- МУАктёр
Мик
Уингерт
- Актёр
Кен
Жонг
- ВМАктриса
Венди
Маклендон-Кови
- КПАктёр
Крис
Парнелл
- БКАктёр
Брайс
Касс
- ПУАктёр
Пейтон
Уич
- ШХАктриса
Шэри
Хидли
- РССценарист
Р.Л.
Стайн
- РЛСценарист
Роб
Либер
- ДЛСценарист
Даррен
Лемке
- ТМПродюсер
Тимоти
М. Борн
- ДФПродюсер
Дебора
Форте
- Продюсер
Нил
Х. Мориц
- ЭМАктриса дубляжа
Элиза
Мартиросова
- ВВАктёр дубляжа
Владимир
Войтюк
- Актёр дубляжа
Иван
Непомнящий
- АГАктёр дубляжа
Александр
Груздев
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тихонов
- СПХудожник
Сальвадор
Перес мл.
- ДЛКомпозитор
Доминик
Льюис