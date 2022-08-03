Ужастики 2: Беспокойный Хэллоуин
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Ужастики 2: Беспокойный Хэллоуин

Ужастики 2: Беспокойный Хэллоуин (фильм, 2018) смотреть онлайн

8.82018, Goosebumps 2: Haunted Halloween
Комедия, Фэнтези86 мин6+

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О фильме

Действие второй части комедийной франшизы разворачивается в городке Уорденклифф. Накануне Дня всех святых подростки Сонни и Сэм отправляются в заброшенный дом знаменитого писателя и находят рукопись о зловещей кукле-чревовещателе, которая тут же материализуется и начинает творить беспредел.

Страна
США
Жанр
Комедия, Семейный, Приключения, Фэнтези
Качество
SD
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Ужастики 2: Беспокойный Хэллоуин»