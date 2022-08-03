Ужастики 2: Беспокойный Хэллоуин (фильм, 2018) смотреть онлайн

Действие второй части комедийной франшизы разворачивается в городке Уорденклифф. Накануне Дня всех святых подростки Сонни и Сэм отправляются в заброшенный дом знаменитого писателя и находят рукопись о зловещей кукле-чревовещателе, которая тут же материализуется и начинает творить беспредел.

