Уйти красиво
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Уйти красиво

Уйти красиво (фильм, 2017) смотреть онлайн

9.22017, Going in Style
Комедия, Криминал92 мин18+

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О фильме

Старые друзья Вилли, Джо и Эла, несмотря на свой пенсионный возраст, впервые в жизни решают свернуть с праведного пути, чтобы сохранить свои пенсионные накопления. Пожилая троица намерена совершить ограбление банка, присвоившего их деньги.

Страна
США
Жанр
Комедия, Криминал
Качество
Full HD, SD
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Уйти красиво»