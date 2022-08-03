Старые друзья Вилли, Джо и Эла, несмотря на свой пенсионный возраст, впервые в жизни решают свернуть с праведного пути, чтобы сохранить свои пенсионные накопления. Пожилая троица намерена совершить ограбление банка, присвоившего их деньги.

