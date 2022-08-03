Уолл-стрит (фильм, 1987) смотреть онлайн

Культовая драма Оливера Стоуна об американской мечте. Молодой брокер Бад Фокс мечтает познакомиться с богатейшим биржевым гуру Гордоном Гекко. После ряда попыток Фокс, наконец, получает шанс пообщаться с кумиром. Гекко делает парня деловым партнером и показывает ему изнанку мира финансов.

