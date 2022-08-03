Уолл-стрит (фильм, 1987) смотреть онлайн
О фильме
Культовая драма Оливера Стоуна об американской мечте. Молодой брокер Бад Фокс мечтает познакомиться с богатейшим биржевым гуру Гордоном Гекко. После ряда попыток Фокс, наконец, получает шанс пообщаться с кумиром. Гекко делает парня деловым партнером и показывает ему изнанку мира финансов.
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
7.3 IMDb
- Режиссёр
Оливер
Стоун
- Актёр
Майкл
Дуглас
- Актёр
Чарли
Шин
- Актриса
Дэрил
Ханна
- Актёр
Мартин
Шин
- ХХАктёр
Хэл
Холбрук
- ТСАктёр
Теренс
Стэмп
- СРАктёр
Сол
Рубинек
- УДАктёр
Уильям
Дж. Найт
- ДСАктёр
Джеймс
Спэйдер
- ТТАктриса
Тамара
Тюни
- СУСценарист
Стэнли
Уайзер
- Сценарист
Оливер
Стоун
- Продюсер
Эдвард
Р. Прессман
- АКПродюсер
А.
Китман Хо
- Актёр дубляжа
Владимир
Еремин
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куликович
- ЛЛАктриса дубляжа
Лариса
Луппиан
- ПКАктёр дубляжа
Павел
Кашлаков
- АДАктёр дубляжа
Александр
Демьяненко
- ХСХудожница
Хильда
Старк
- ЭМХудожница
Эллен
Мирожник
- КСМонтажёр
Клэр
Симпсон
- РРОператор
Роберт
Ричардсон
- СККомпозитор
Стюарт
Коупленд