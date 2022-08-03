Укради мою жену (фильм, 2013) смотреть онлайн
7.92013, Life of Crime
Криминал, Драма97 мин18+
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О фильме
Когда двое непутевых преступников похитили жену коррумпированного застройщика, они совсем не ожидали, что супруг не захочет вызволять благоверную. Вместо того, чтобы заплатить преступникам выкуп, он скрывается на Багамах с любовницей. В результате сюжет принимает неожиданный поворот…
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
5.8 IMDb
- ДШРежиссёр
Дэниэл
Шехтер
- Актриса
Дженнифер
Энистон
- Актёр
Джон
Хоукс
- Актриса
Айла
Фишер
- Актёр
Уилл
Форте
- МБАктёр
Марк
Бун мл.
- Актёр
Тим
Роббинс
- ЯБАктёр
Ясин
Бей
- КЛАктриса
Клеа
Льюис
- Актёр
Чарли
Тахэн
- ККАктёр
Кевин
Корригэн
- ДШСценарист
Дэниэл
Шехтер
- ЭЛСценарист
Элмор
Леонард
- Продюсер
Ашок
Амритрадж
- ЭГПродюсер
Эллен
Голдсмит-Вейн
- ДКПродюсер
Джордан
Кесслер
- ЛШАктриса дубляжа
Людмила
Шувалова
- Актёр дубляжа
Вадим
Медведев
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- ССАктёр дубляжа
Сергей
Смирнов
- МГАктёр дубляжа
Михаил
Георгиу
- АТХудожница
Ана
Террасас
- ЖЕХудожница
Жасмин
Е. Балу
- ДШМонтажёр
Дэниэл
Шехтер
- ЭАОператор
Эрик
Алан Эдвардс