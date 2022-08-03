Когда двое непутевых преступников похитили жену коррумпированного застройщика, они совсем не ожидали, что супруг не захочет вызволять благоверную. Вместо того, чтобы заплатить преступникам выкуп, он скрывается на Багамах с любовницей. В результате сюжет принимает неожиданный поворот…

