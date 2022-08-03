Укради мою жену
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Укради мою жену

Укради мою жену (фильм, 2013) смотреть онлайн

7.92013, Life of Crime
Криминал, Драма97 мин18+

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О фильме

Когда двое непутевых преступников похитили жену коррумпированного застройщика, они совсем не ожидали, что супруг не захочет вызволять благоверную. Вместо того, чтобы заплатить преступникам выкуп, он скрывается на Багамах с любовницей. В результате сюжет принимает неожиданный поворот…

Страна
США
Жанр
Комедия, Криминал, Драма
Качество
Full HD
Время
97 мин / 01:37

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Укради мою жену»