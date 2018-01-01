Wink
Фильмы
Уиджи: Доска Дьявола
Актёры и съёмочная группа фильма «Уиджи: Доска Дьявола»

Актёры и съёмочная группа фильма «Уиджи: Доска Дьявола»

Режиссёры

Стайлз Уайт

Стайлз Уайт

Stiles White
Режиссёр

Актёры

Оливия Кук

Оливия Кук

Olivia Cooke
АктрисаLaine Morris
Ана Кото

Ана Кото

Ana Coto
АктрисаSarah Morris
Дарен Кагасофф

Дарен Кагасофф

Daren Kagasoff
АктёрTrevor
Бьянка А. Сантос

Бьянка А. Сантос

Bianca A. Santos
АктрисаIsabelle (в титрах: Bianca Santos)
Дуглас Смит

Дуглас Смит

Douglas Smith
АктёрPete
Шелли Хенниг

Шелли Хенниг

Shelley Hennig
АктрисаDebbie Galardi
Сьерра Хойерманн

Сьерра Хойерманн

Sierra Hawkins
АктрисаDoris Zander (в титрах: Sierra Heuermann)
Санни Мэй Эллисон

Санни Мэй Эллисон

Sunny May Allison
АктрисаDoris (10 years old)
Лин Шэй

Лин Шэй

Lin Shaye
АктрисаPaulina Zander
Клаудия Кац Минник

Клаудия Кац Минник

Claudia Katz Minnick
АктрисаMother (в титрах: Claudia Katz)

Сценаристы

Джульетт Сноуден

Джульетт Сноуден

Juliet Snowden
Сценарист
Стайлз Уайт

Стайлз Уайт

Stiles White
Сценарист

Продюсеры

Майкл Бэй

Майкл Бэй

Michael Bay
Продюсер
Джейсон Блум

Джейсон Блум

Jason Blum
Продюсер
Эндрю Форм

Эндрю Форм

Andrew Form
Продюсер
Брэдли Фуллер

Брэдли Фуллер

Brad Fuller
Продюсер

Актёры дубляжа

Наталья Терешкова

Наталья Терешкова

Актриса дубляжа
Лина Иванова

Лина Иванова

Актриса дубляжа
Антон Эльдаров

Антон Эльдаров

Актёр дубляжа
Рамиля Искандер

Рамиля Искандер

Актриса дубляжа
Александр Дасевич

Александр Дасевич

Актёр дубляжа

Монтажёры

Кен Блэкуэлл

Кен Блэкуэлл

Ken Blackwell
Монтажёр

Операторы

Дэвид Эммерихс

Дэвид Эммерихс

David Emmerichs
Оператор

Композиторы

Антон Санко

Антон Санко

Anton Sanko
Композитор