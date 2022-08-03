Уиджи: Доска Дьявола
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Уиджи: Доска Дьявола

Уиджи: Доска Дьявола (фильм, 2014) смотреть онлайн

8.22014, Ouija
Ужасы85 мин12+

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О фильме

Компания друзей вынуждена столкнуться с их самыми страшными кошмарами, после того, как пробуждает темные силы с помощью спиритической доски.

Страна
США
Жанр
Ужасы
Качество
SD
Время
85 мин / 01:25

Рейтинг

4.9 КиноПоиск
4.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Уиджи: Доска Дьявола»