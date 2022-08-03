Ученик чародея
Wink
Фильмы
Ученик чародея

Ученик чародея (фильм, 2010) смотреть онлайн

9.02010, The Sorcerer's Apprentice
Фэнтези, Боевик104 мин12+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Мастер магии Бальтазар ищет себе ученика, чтобы вместе победить коварную колдунью Моргану и спасти Манхэттен от разрушения.

Страна
США
Жанр
Семейный, Кино для детей, Боевик, Приключения, Фэнтези
Качество
SD
Время
104 мин / 01:44

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Ученик чародея»