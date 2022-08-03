Ученик чародея (фильм, 2010) смотреть онлайн
9.02010, The Sorcerer's Apprentice
Фэнтези, Боевик104 мин12+
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О фильме
Мастер магии Бальтазар ищет себе ученика, чтобы вместе победить коварную колдунью Моргану и спасти Манхэттен от разрушения.
СтранаСША
ЖанрСемейный, Кино для детей, Боевик, Приключения, Фэнтези
КачествоSD
Время104 мин / 01:44
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.1 IMDb
- ДТРежиссёр
Джон
Тёртлтауб
- Актёр
Николас
Кейдж
- Актёр
Джей
Барушель
- Актёр
Альфред
Молина
- Актриса
Тереза
Палмер
- Актёр
Тоби
Кеббелл
- Актёр
Омар
Бенсон Миллер
- Актриса
Моника
Беллуччи
- ЭКАктриса
Элис
Криге
- ДЧАктёр
Джейк
Черри
- ДААктёр
Джеймс
А. Стефенс
- МРСценарист
Марк
Розенталь
- Продюсер
Джерри
Брукхаймер
- Продюсер
Николас
Кейдж
- Продюсер
Тодд
Гарнер
- СКАктёр дубляжа
Станислав
Концевич
- АЛАктёр дубляжа
Андрей
Лёвин
- ВБАктёр дубляжа
Владимир
Богданов
- ЕДАктриса дубляжа
Елена
Дрейден
- ЭТАктёр дубляжа
Эрнест
Тимерханов
- ТВХудожница
Тиа
В. Крэттер
- МКХудожник
Майкл
Каплан
- ДДХудожник
Джордж
ДеТитта мл.
- УГМонтажёр
Уильям
Голденберг
- ББОператор
Боян
Бацелли
- ТРКомпозитор
Тревор
Рэбин