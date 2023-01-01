Биография

Эрнест Тимерханов – российский актер кино и театра, также известен как режиссер и клипмейкер. Родился в городе Уфе 10 июля 1978 года. С ранних лет интересовался театральными постановками и актерским искусством. Окончив школу, будущий актер подал документы в Уфимский государственный университет искусств. Еще в период учебы начал играть в театре, свою первую серьезную роль Эрнест Тимерханов исполнил в спектакле «Пир во время чумы». После окончания вуза перебрался в Санкт-Петербург, где стал студентом СПбГАТИ. Параллельно с учебой начал работать в Театре имени Ленсовета, за все время появился там в более чем десятке спектаклей. Тимерханов разведен, был женат на своей коллеге, актрисе Эмилии Спивак. Детей у пары не было. На экране актер дебютировал в 2003 году, в фильме-спектакле «Кабаре». После исполнил небольшие роли в таких проектах, как «Литейный», «Мушкетеры Екатерины», «Королевство кривых...». Известность принес Эрнесту Тимерханову фильм «Путь самца», где молодому актеру досталась главная роль. В дальнейшем появился в картинах «Полицейский участок», «Брачный контракт», «Такая работа», и множестве других. Помимо успешной актерской карьеры, Тимерханов реализовался и как режиссер – снял два фильма и несколько музыкальных клипов для известных российских исполнителей.