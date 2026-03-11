Убрать перископ (фильм, 1996) смотреть онлайн

Вместо долгожданной атомной подводной лодки капитан Том Додж получает в свое распоряжение допотопную дизельную развалину. Судя по внешнему виду, единственное, на что она способна — это последнее и очень быстрое погружение. Однако его это не смущает, ведь он — самый веселый и бесшабашный капитан флота США, настоящий морской волк с татуировкой на интимном месте. Под стать ему подобрался и экипаж. Более эксцентричных и нелепых матросов в природе не существует. А когда в качестве эксперимента на лодку назначается женщина-офицер, и без того неспокойные моряки просто сходят с ума.

