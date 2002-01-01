Фильм Цыпочка (2002)

Несносная звезда школы попадает в тело мужчины и осознает свое отвратительное поведение. Чумовая комедия с Робом Шнайдером и Рэйчел Макадамс.



Красотка Джессика готовится стать королевой выпускного бала. Она совершенно не думает о своем ужасном отношении к окружающим людям, пока с ней не происходит удивительный случай. Воруя симпатичные серьги из магазина, она даже не подозревает, что на них лежит древнее проклятие. Вскоре девушка сама становится жертвой вора, который крадет одну из сережек. Проснувшись на следующее утро в теле того самого грабителя, Джессика погружается в панику и отчаяние и пытается придумать выход из этой странной ситуации.



Научит ли чему-то Джессику этот удивительный случай и как она выпутается из передряги?


