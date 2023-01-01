Биография

Знаменитая актриса Александра Холден родилась 30.04.1977 г. в Нортфилде (Миннесота), при этом она имеет скандинавское происхождение. Дебют в кино состоялся для Александры Холден в фильме-драме 1997 г. под названием «Последний раз, когда я совершил самоубийство». Далее режиссеры стали приглашать ее на роли в других фильмах, в число которых вошли In & Out (1997 год), Drop Dead Gorgeous (1999 год), Sugar & Spice (2001 год) и многие другие проекты на американском телевидении. Также актриса снялась в нескольких полнометражных хоррорах – Wishcraft (2002 год), Dead End (2003 год) и ряде других. Ее наиболее запоминающиеся заслуги в кино включают повторяющиеся роли Холден в ситкоме «Друзья». Она появлялась в нескольких сериях телесериала «Друзья» в роли подружки Росса, Элизабет (2000 год), и многократно появлялась в сериалах «Элли МакБил» (2001 год), «Пятничные огни» (2007 год), «Франклин и Баш» (2011 год). Другие известные телевизионные проекты с ее участием включают: «Анатомия Грея», «Частная практика», «Холодное дело», «Менталист», «Тайные дела», «Кости» и др. Она также появилась в получившем признание критиков мини-сериале «Восстание» (2001)