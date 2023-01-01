Биография

Алексей Федотов — актер театра, кино и дубляжа; продюсер, пародист, телеведущий. Родился 23 августа 1973 года. Фильмография насчитывает более полусотни полнометражных кинокартин и сериалов. Был удостоен номинаций «Золотая маска» и «Золотой софит» за роли в театральных постановках, а также номинировался на телевизионную премию ТЭФИ с передачей «Большая разница». В 1996 году стал выпускником ВГИИ. После окончания вуза переехал в Санкт-Петербург и устроился в Театр сатиры. Первым фильмом Алексея Федотова стал телевизионный спектакль «Каменное сердце» 1995 года. Затем актер был задействован в одной из серий популярного сериала «Улицы разбитых фонарей». Участвовал в таких рейтинговых многосерийных лентах, как «Крот», «Агент национальной безопасности», «Дом надежды», «Литейный». Популярность принесла Алексею Федотову роль в криминальной многосерийной ленте «Черный ворон». Актер участвовал в популярных телевизионных проектах, среди которых «Звездный розыгрыш», «Частный сыщик», «Большая разница». Занимался озвучиванием, его голосом говорят герои таких кинолент, как «Мужчина по вызову», «Большое путешествие» и многих других.