WinkДетямЦыпленок ЦыпаАктёры и съёмочная группа фильма «Цыпленок Цыпа»
Актёры и съёмочная группа фильма «Цыпленок Цыпа»
Режиссёры
Актёры
АктёрChicken Little
Зак БраффZach Braff
АктёрBuck Cluck
Гэрри МаршаллGarry Marshall
Актёр
Дон НоттсDon Knotts
АктёрMr. Woolensworth
Патрик СтюартPatrick Stewart
АктрисаFoxy Loxy
Эми СедарисAmy Sedaris
АктёрRunt of the Litter
Стив ЗанSteve Zahn
АктрисаAbby Mallard
Джоан КьюсакJoan Cusack
АктёрPrincipal Fetchit
Уоллес ШоунWallace Shawn
АктёрDog Announcer
Гарри ШирерHarry Shearer
АктёрMelvin - Alien Dad