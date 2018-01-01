Wink
Цыпленок Цыпа
Актёры и съёмочная группа фильма «Цыпленок Цыпа»

Актёры и съёмочная группа фильма «Цыпленок Цыпа»

Режиссёры

Марк Диндал

Mark Dindal
Режиссёр

Актёры

Зак Брафф

Zach Braff
АктёрChicken Little
Гэрри Маршалл

Garry Marshall
АктёрBuck Cluck
Дон Ноттс

Don Knotts
Актёр
Патрик Стюарт

Patrick Stewart
АктёрMr. Woolensworth
Эми Седарис

Amy Sedaris
АктрисаFoxy Loxy
Стив Зан

Steve Zahn
АктёрRunt of the Litter
Джоан Кьюсак

Joan Cusack
АктрисаAbby Mallard
Уоллес Шоун

Wallace Shawn
АктёрPrincipal Fetchit
Гарри Ширер

Harry Shearer
АктёрDog Announcer
Фред Уиллард

Fred Willard
АктёрMelvin - Alien Dad

Сценаристы

Стив Бенчич

Steve Bencich
Сценарист
Рон Дж. Фридман

Ron J. Friedman
Сценарист
Рон Андерсон

Ron Anderson
Сценарист
Марк Диндал

Mark Dindal
Сценарист

Продюсеры

Рэнди Фуллмер

Randy Fullmer
Продюсер
Питер Дель Вечо

Peter Del Vecho
Продюсер

Актёры дубляжа

Сергей Уманов

Актёр дубляжа
Адриан Ростовский

Актёр дубляжа
Валерий Кухарешин

Актёр дубляжа
Валерий Никитенко

Актёр дубляжа
Ксения Бржезовская

Актриса дубляжа

Художники

Дэн Купер

Dan Cooper
Художник

Монтажёры

Дэн Молина

Dan Molina
Монтажёр

Композиторы

Джон Дебни

John Debney
Композитор