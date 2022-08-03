Цыпленок Цыпа (фильм, 2005) смотреть онлайн
В основе фильма лежит старая басня про цыпленка, который вопил о том, что небеса падают на землю каждый раз, когда ему на голову падал желудь. Вот уже год, как Цыпленок пытается преодолеть позор своей ошибки (про падающие небеса) и жить как ни в чем не бывало.Но — увы! — желающих дружить с неудачником немного, и поэтому в товарищах у него ходят такие же изгои, как и он сам. Но однажды действительно случается несчастье — пора бить тревогу! Но кто поверит Цыпленку, ведь он уже опростоволосился однажды…
СтранаСША
ЖанрКомедия, Семейный, Фантастика, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
КачествоSD
Время77 мин / 01:17
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
5.7 IMDb
- МДРежиссёр
Марк
Диндал
- Актёр
Зак
Брафф
- Актёр
Гэрри
Маршалл
- ДНАктёр
Дон
Ноттс
- Актёр
Патрик
Стюарт
- ЭСАктриса
Эми
Седарис
- Актёр
Стив
Зан
- ДКАктриса
Джоан
Кьюсак
- Актёр
Уоллес
Шоун
- ГШАктёр
Гарри
Ширер
- Актёр
Фред
Уиллард
- СБСценарист
Стив
Бенчич
- РДСценарист
Рон
Дж. Фридман
- РАСценарист
Рон
Андерсон
- МДСценарист
Марк
Диндал
- РФПродюсер
Рэнди
Фуллмер
- ПДПродюсер
Питер
Дель Вечо
- СУАктёр дубляжа
Сергей
Уманов
- АРАктёр дубляжа
Адриан
Ростовский
- Актёр дубляжа
Валерий
Кухарешин
- ВНАктёр дубляжа
Валерий
Никитенко
- КБАктриса дубляжа
Ксения
Бржезовская
- ДКХудожник
Дэн
Купер
- ДММонтажёр
Дэн
Молина
- ДДКомпозитор
Джон
Дебни