Цыпленок Цыпа (фильм, 2005) смотреть онлайн

В основе фильма лежит старая басня про цыпленка, который вопил о том, что небеса падают на землю каждый раз, когда ему на голову падал желудь. Вот уже год, как Цыпленок пытается преодолеть позор своей ошибки (про падающие небеса) и жить как ни в чем не бывало.Но — увы! — желающих дружить с неудачником немного, и поэтому в товарищах у него ходят такие же изгои, как и он сам. Но однажды действительно случается несчастье — пора бить тревогу! Но кто поверит Цыпленку, ведь он уже опростоволосился однажды…

